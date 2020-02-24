بدموع الوفاء.. طلاب مدرسة ابتدائية بالمنوفية يصطفون لوداع جثمان معلمتهم

علق مصطفى غازي، وكيل مدرسة الشهيد غازي الابتدائية بالمنوفية، على اصطفاف الطلاب لوداع معلمتهم، قائلًا إن المدرسة تتمتع بروح الإخوة بين الطلاب والمعلمين،، وإن المعلمين يتعاملون مع الطلاب على أنهم إخوانهم.



وأضاف "غازي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، أن المعلمة كانت تتعامل بكل حب مع الطلاب، وأن الطلاب طلبوا أن يشاركوا في تشييع جثمانها.



ولفت إلى أنه متواجد في المدرسة منذ 22 عامًا، والمعلمة موجودة من قبله بوقت، موضحًا أن المعلمة كانت تحب عملها، وتشرح بجد واجتهاد، وكانت تقول دائمًا أن الطلاب أمانة وتريد أن تعطيهم أكبر قدر من المعلومات، معلقًا: "المعلمة أثرت فينا كلنا، والتفاني في العمل يجعل الشخص محبوب من الجميع".



