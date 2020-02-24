Advertisements
Advertisements
Advertisements

أزمة داخل ريال مدريد بسبب هازارد

الإثنين 24/فبراير/2020 - 06:50 م
Advertisements
هازارد
هازارد
أحمد عصام
Advertisements
نشبت أزمة كبرى داخل فريق ريال مدريد في الساعات الماضية وذلك بعد إصابة اللاعب البلجيكي ايدين هازارد في مباراة ليفانتي الماضية في الدوري الإسباني.

وأشارت تقارير إسبانية حسب ‏كواترو، إلى أن في ريال مدريد يعتقدون أن إجراء العملية هو الخيار الأمثل لكي يعود اللاعب بجاهزية تامة، ولكن إجراء العملية يعني نهاية موسم هازارد وهو ما يعرضه لخطر عدم المشاركة في يورو 2020 الصيف المقبل.

وغاب هازارد في الفترة الماضية عن ريال مدريد لما يقارب الشهرين بعد الاصابة في شهر ديسمبر الماضي، ولكن تجددت إصاباته مرة أخرى بعد المشاركة مع الفريق.

يُذكر أن كاحل اللاعب البلجيكي يحتوي على قطعة معدنية من التيتانيوم قد تكون هي سبب تكرار إصابته.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هازارد ريال مدريد الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

حازم إمام: الزمالك يرغب في إفساد فرحة الأهلي

منذ ساعة الا ربع

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ حوالي 9 ساعات

قبل القمة بساعات.. مفاجأة جديدة حول وصول الزمالك لاستاد القاهرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مصلحة الضرائب تصدر بيان هام بخصوص أسعار السجائر

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتجه لخوض القمة أمام الأهلي بفريق 99

منذ حوالي 4 ساعات

مهاجم الزمالك يسخر من القمة ويكشف عن انسحاب القلعة البيضاء (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يرفض مشاركة صبحي وعبد السلام مع شبابه ضد الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي الرسمي في غياب الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مرتضى منصور يعلن خوض مباراة الأهلي بالناشئين

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. إصابة شقيق علاء ولي الدين بفيروس نادر (تفاصيل)

منذ حوالي 5 ساعات

بعد إصابة هازارد.. صدمة جديدة تضرب ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك 60 دقيقة

منذ 37 دقيقة

عبد الحفيظ يعلن تأجيل مباراة الأهلي والزمالك لمدة ساعة

منذ ثلث ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:04 م

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك 60 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

04:59 م

قبل القمة بساعات.. مفاجأة جديدة حول وصول الزمالك لاستاد القاهرة

05:50 م

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

05:25 م

عاجل.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي الرسمي في غياب الزمالك

05:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status