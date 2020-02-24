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وصول حافلة الأهلي لاستاد القاهرة لمواجهة الزمالك

الإثنين 24/فبراير/2020 - 06:52 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ستاد القاهرة الدولي قبل نحو ٤٠ دقيقة من مواجهة الزمالك.

وجاء وصول حافلة الأهلي إلى ستاد القاهرة بعدما تأخرت نحو ٤٥ دقيقة بسبب الزحام المروري.


ويواجه الأهلي نظيره الزمالك في السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد ٤٥ نقطة جمعهم بالفوز في ١٥ مباراة متتالية.ب

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