سلمان للإغاثة يحتفل بتخرج 27 طفلاً من مجندي الحوثي

احتفل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الاثنين، بتخرج 27 طفلاً من مجندي الحوثي والمتأثرين بجرائم المليشيا في اليمن وذلك في ختام الدورة السادسة من المرحلتين التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالنزاع المسلح في اليمن.





وقال مدير مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالنزاع المسلح في اليمن عبدالرحمن القباطي إن المركز بهذه الدورة يكون قد وصل عدد من تمت إعادة تأهيلهم نفسيا واجتماعيا وتعليميا إلى 479 طفلا، مضيفاً: "المشروع نجح في تقديم رسالته الإنسانية الخاصة بالأطفال".





وأوضح القباطي أن المشروع من أنجح المشاريع التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية في اليمن والمهتم بالطفولة، على رغم استمرار الحرب واستمرار الجماعات المسلحة في تجنيدها للصغار والزج بهم في معاركها الخاسرة.





واتهم القباطي مليشيا الحوثي بمواصلة العمل على أن يكون الأطفال وقود حربها العبثية على اليمنيين من خلال استغلالهم واختطافهم وإرسالهم إلى الجبهات القتالية.





بدورهم عبر الأطفال في كلمتهم أمام المحتفين بهم عن شكرهم للقيادة السعودية حكومة وشعباً وعلى وجه الخصوص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على اللفتة الإنسانية الأبوية تجاههم رغم تخلي المجتمع الدولي والمنظمات الأممية عن انسانيتهم في حمايتهم ورعايتهم، متهمين الحوثي ومليشياته بتحولهم وزملائهم وقوداً لحربهم العبثية واستغلال ضعفهم وطفولتهم. وأكد الاطفال المتخرجون أنهم من خلال هذه الدورات التي يقيمها ويمولها مركز الملك سلمان عبر الشريك المحلي مؤسسة وثاق للتوجه المدني، تمكنوا من معرفة حقهم في الحياة بعيدا عن الصراع وأدواته.





وخضع الأطفال خلال 45 يوما لدورات تأهيل نفسي واجتماعي وتعليمي ورياضي وغيرها من الأنشطة المصاحبة، إذ قدم الأطفال فقرات غنائية ومسرحية وإبداعية في الحفلة عكست مستوى التأهيل وأوضحت الفرق الكبير في حياتهم قبل التأهيل وبعده. وحضر الحفلة فريق من مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في مأرب إضافة إلى وكيل محافظة مأرب عبدالله الباكري ووكيل محافظة المحويت أحمد صلح وعدد من المهتمين والحقوقيين في المحافظة.