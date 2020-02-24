Advertisements
Advertisements
Advertisements

yalla-shoot مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر بدون تقطيع ON SPORT

الإثنين 24/فبراير/2020 - 06:44 م
Advertisements
الاهلي
الاهلي
Advertisements
يلا شوت لايف مشاهدة الأهلي والزمالك يلتقى الأهلى والزمالك فى قمة الكرة المصرية yalla shoot live على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدورى، فبعدما التقى القطبان مساء الخميس الماضى باستاد محمد بن زايد بأبوظبى فى السوبر المحلى فى اللقاء الذى فاز فيه الزمالك 4/3 بركلات الجزاء الترجيحية، يعود الأهلى والزمالك بمواجهة مُثيرة مساء اليوم لكن بدون جمهور، وهى المباراة التى يدخلها الفريقان بدافع الفوز فقط، فالأهلى يرغب فى رد الاعتبار بعد السقوط أمام الزمالك فى قمة السوبر الأخيرة رغم أن الأحمر كان الأكثر سيطرة واستحواذاً على المباراة.
مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك يلا شوت الجديد،kora on line وكان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قام بإخطار لاعبى الفريق الأبيض والجهاز الفنى بقيادة الفرنسى كاريترون، بمغادرة معسكر الفريق بعد قرار مجلس الإدارة بعدم استكمال مباريات الدورى فى ظل وجود اللجنه الخماسية برئاسة عمرو الجناينى، وغادر اللاعبون والجهاز الفنى فندق الإقامة بعد قرار مجلس الإدارة ، فى المقابل قرر مجلس إدارة النادي الأهلي خوض مباراة القمة أمام الزمالك.
رابط سريع بدون تقطيع لمباراة الأهلي والزمالك بث مباشر yalla shoot القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والزمالك اليوم الاثنين 24 / 2 / 2020 في الدوري والقنوات الناقلة
تنقل قتاة اون سبورت مباراة الأهلى والزمالك اليوم في الدوري مع وجود استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة.
بث مباشر حي الأهلي والزمالك الدوري المصري live youtube كما يتطلع الأهلى للحفاظ على سجله المحلى الرائع بعدما فاز فى 15 مباراة من أصل 15 مباراة خاضها ببطولة الدورى، ليحصد العلامة الكاملة برصيد 45 نقطة وله مباراتان مؤجلتان ولم يخسر أو يتعادل الأهلى أى مباراة حتى الآن، فيما يتطلع الزمالك لتأكيد تفوقه على الأهلى بالفوز عليه مرة أخرى فى غضون أيام قليلة، خاصة أن الأبيض يعيش فترة رائعة حالياً بعد الفوز ببطولتين فى أسبوع فقد حصد السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بالدوحة، ثم حسم السوبر المحلى على حساب الأهلى فى الإمارات.

kora star كورة ستار مشاهدة الأهلي والزمالك فى الأهلى تبدو الأمور صعبة بسبب التأثير نفسياً بالخسارة أمام الزمالك فى السوبر، كما أن الغيابات ما زالت تضرب الأحمر، فالفريق يفقد جهود رمضان صبحى نجم الفريق للإصابة، بجانب إيقاف الثنائى أجاى وياسر إبراهيم بسبب أحداث مباراة السوبر.
Advertisements

أخبار تهمك

مصلحة الضرائب تصدر بيان هام بخصوص أسعار السجائر

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. الحكومة تتدخل في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يرفض مشاركة صبحي وعبد السلام مع شبابه ضد الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة شقيق علاء ولي الدين بفيروس نادر (تفاصيل)

منذ حوالي 5 ساعات

قبل القمة بساعات.. مفاجأة جديدة حول وصول الزمالك لاستاد القاهرة

منذ أقل من ساعتين

حازم إمام: الزمالك يرغب في إفساد فرحة الأهلي

منذ 42 دقيقة

سبب تاخر وصول حافلة الأهلي لملعب القاهرة

منذ ساعة و 6 دقيقة

مرتضى منصور يعلن خوض مباراة الأهلي بالناشئين

منذ ساعة و 23 دقيقة

مهاجم الزمالك يسخر من القمة ويكشف عن انسحاب القلعة البيضاء (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك 60 دقيقة

منذ 35 دقيقة

بعد إصابة هازارد.. صدمة جديدة تضرب ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتجه لخوض القمة أمام الأهلي بفريق 99

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي الرسمي في غياب الزمالك

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:04 م

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك 60 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

04:59 م

قبل القمة بساعات.. مفاجأة جديدة حول وصول الزمالك لاستاد القاهرة

05:50 م

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

05:25 م

عاجل.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي الرسمي في غياب الزمالك

05:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status