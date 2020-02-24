yalla-shoot مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر بدون تقطيع ON SPORT

يلا شوت لايف مشاهدة الأهلي والزمالك يلتقى الأهلى والزمالك فى قمة الكرة المصرية yalla shoot live على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدورى، فبعدما التقى القطبان مساء الخميس الماضى باستاد محمد بن زايد بأبوظبى فى السوبر المحلى فى اللقاء الذى فاز فيه الزمالك 4/3 بركلات الجزاء الترجيحية، يعود الأهلى والزمالك بمواجهة مُثيرة مساء اليوم لكن بدون جمهور، وهى المباراة التى يدخلها الفريقان بدافع الفوز فقط، فالأهلى يرغب فى رد الاعتبار بعد السقوط أمام الزمالك فى قمة السوبر الأخيرة رغم أن الأحمر كان الأكثر سيطرة واستحواذاً على المباراة.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك يلا شوت الجديد،kora on line وكان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قام بإخطار لاعبى الفريق الأبيض والجهاز الفنى بقيادة الفرنسى كاريترون، بمغادرة معسكر الفريق بعد قرار مجلس الإدارة بعدم استكمال مباريات الدورى فى ظل وجود اللجنه الخماسية برئاسة عمرو الجناينى، وغادر اللاعبون والجهاز الفنى فندق الإقامة بعد قرار مجلس الإدارة ، فى المقابل قرر مجلس إدارة النادي الأهلي خوض مباراة القمة أمام الزمالك.

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تنقل قتاة اون سبورت مباراة الأهلى والزمالك اليوم في الدوري مع وجود استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة.

بث مباشر حي الأهلي والزمالك الدوري المصري live youtube كما يتطلع الأهلى للحفاظ على سجله المحلى الرائع بعدما فاز فى 15 مباراة من أصل 15 مباراة خاضها ببطولة الدورى، ليحصد العلامة الكاملة برصيد 45 نقطة وله مباراتان مؤجلتان ولم يخسر أو يتعادل الأهلى أى مباراة حتى الآن، فيما يتطلع الزمالك لتأكيد تفوقه على الأهلى بالفوز عليه مرة أخرى فى غضون أيام قليلة، خاصة أن الأبيض يعيش فترة رائعة حالياً بعد الفوز ببطولتين فى أسبوع فقد حصد السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بالدوحة، ثم حسم السوبر المحلى على حساب الأهلى فى الإمارات.





kora star كورة ستار مشاهدة الأهلي والزمالك فى الأهلى تبدو الأمور صعبة بسبب التأثير نفسياً بالخسارة أمام الزمالك فى السوبر، كما أن الغيابات ما زالت تضرب الأحمر، فالفريق يفقد جهود رمضان صبحى نجم الفريق للإصابة، بجانب إيقاف الثنائى أجاى وياسر إبراهيم بسبب أحداث مباراة السوبر.