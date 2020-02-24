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كردستان يغلق المعابر الحدودية مع إيران بشكل "كلي" بسبب كورونا

الإثنين 24/فبراير/2020 - 06:18 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
الفجر
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قررت حكومة إقليم كردستان العراق، مساء اليوم الإثنين، إغلاق جميع المعابر الحدودية مع إيران بشكل كلي، بما في ذلك التبادل التجاري حتى إشعار آخر؛ بسبب فيروس "كورونا" الجديد.

وكانت السلطات العراقية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس  "كورونا" تعود إلى طالب إيراني.

واتخذ العراق، في وقت سابق، جملة تدابير احترازية إثر تسجيل حالات إصابة ووفيات في الجارة الشرقية إيران، من بينها حظر دخول الإيرانيين إلى البلاد عبر المعابر الحدودية لمدة ثلاثة أيام، وتعليق رحلات خطوط الجوية العراقية الحكومية إلى إيران من مطاري العاصمة بغداد والنجف.

وحظرت العاصمة العراقية بغداد دخول الأشخاص القادمين من الصين إلى البلاد، فيما أجلت رعاياها من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي "كورونا"، حيث تم الإبقاء عليهم لمدة أسبوعين في الحجر الصحي.

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كورونا فيروس كورونا المعابر الحدودية الكردستان إيران أقليم كردستان العراق

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