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الصحة العاليمة: على العالم الاستعداد لـ"وباء عالمي محتمل"

الإثنين 24/فبراير/2020 - 06:06 م
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بوابة الفجر
وكالات
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قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مساء اليوم الإثنين، إن على العالم بذل المزيد من الجهود لاحتواء تفشي فيروس "كورونا" الجديد، والاستعداد لـ"وباء عالمي محتمل".

وأضاف غيبريسوس: أن "المنظمة لا تعتبر أن كورونا وصل إلى مرحلة وباء عالمي"، لافتاً إلى أن على دول العالم "القيام بكل ما هو ممكن للاستعداد لوباء عالمي محتمل".

وقال الرئيس الصيني شي جين بينج، يوم أمس الأحد، إن "أزمة الفيروس ما تزال خطيرة ومعقدة، مقرًا بوجود ثغرات في مواجهتها".

وكانت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين، ارتفعت اليوم الإثنين، إلى 2592 حالة بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرين الماضية 150 وفاة بالفيروس.

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس حتى اليوم ارتفع في البر الرئيسي للصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو) إلى أكثر من 77 ألف إصابة.

ومن جهة أخرى أعلنت سيول، في وقت سابق من اليوم، تسجيل حالتي وفاة إضافيتين و161 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إلى 763 إجمالي عدد المصابين.

وباتت كوريا الجنوبية ثاني أكبر بؤرة للوباء بعد الصين، التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في أواخر ديسمبر، وجرى تسجيل انتشار الفيروس في أكثر من 25 بلدًا، على رأسهم إيران التي سجلت أعلى وفيات بعد الصين، وهو ما يثير مخاوف من فقدان السيطرة على انتشار المرض.

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الكلمات المفتاحية

وباء كورونا فيروس كورونا الصحة العاليمة

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