مرتضى منصور يعلن خوض مباراة الأهلي بالناشئين

رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خوض مباراة الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز بالفريق الأول، حيث استقر على دخول المباراة بفريق مكون من الناشئين.

وقال منصور في تصريحات صحفية: "السادات الله يرحمه حطم خط بارليف فى 6 ساعات، واحنا فى 6 أيام خدنا بطولتين ولكن السادات كان عنده ثغرة، والثغرة اللي عاملها الجنايني ماتش النهاردة، عشان يضربوا لاعبيتنا قبل ماتش الترجي".

وأضاف : "احنا مش فى ساحة ملاكمة او مصارعة"، انت هتموت يا جنايني ويا فضل، عشان تاخد اللاعبين يتكسروا ويتغلبوا.. واحنا الاهلاوية خدنا بتارنا".

وتابع : "ليه التصميم على اقامة المباراة عشان يكسروا بعض، لصالح صن داونز والترجى".

وواصل: "بقول للخطيب، انت عامل بيان ليه وجايب سيرتي، واضح أن مرتضى تاعبك قوي.. انا كنت لاعب كرة وكابتن منتخب الجامعة على فتحى مبروك، لولا أن طلعت متفوق الاول على دفعتي كان زماني قدك ميت مرة".

وأردف: "على فكرة يا خطيب أنا عضو فى الأهلى من 74، مكنتش لسه اتولدت، بلاش اللي انت بتعمله عشان اللي بتعمله هيضرك فى الآخر".

وتابع : ابعد عني يا خطيب، وخليك فى ناديك، انا طلعت اتكلمت عنك بشكل كويس، وقولت ان فى لاعبين غلطت في الناديين، وانت طالع بتدافع عن كهربا.. هو سبب النجاسة والوساخة دي كلها

واختتم : انا كنت متصور حماية للاعبى الاهلي انك يا خطيب مش هتلعب الماتش، يا عم انت مش بطل الدورى، "وبوسة" على الدورى" وبوسة على الحكام اللي ادولك الدوري، انا عايز احافظ على لاعبيتك ولاعبي الزمالك