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شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)

الإثنين 24/فبراير/2020 - 06:09 م
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جانب من هطول الأمطار
جانب من هطول الأمطار
تصوير: عبدالحافظ حمدي
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حالة من الشلل المروري ضربت شوارع محافظة القاهرة، اليوم الإثنين؛ بعد استمرار لهطول الأمطار لساعات، مما أدى إلى توقف الطرق الرئيسية والميادين العامة.


وارتفع منسوب المياه في عدد كبير من شوارع القاهرة، خاصة مدينة نصر؛ مما تسبب في غرق عدد كبير من السيارات، بعدما وصل ارتفاع المياه لأمتار.


وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على محافظتي القاهرة والجيزة، مصحوبة بأمطار رعدية، وطالبت المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة، والحذر خلال القيادة على الطرق السريعة.

 

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الثلاثاء، طقسًا مائلاً للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطارًا رعدية من متوسطة إلى غزيرة، ورياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقسًا مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانًا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
شوارع القاهرة تغرق "في شبر مياه" (صور)
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