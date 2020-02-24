احصائيات الأسبوع العشرين بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث

شهدت الجولة العشرين بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث إثارة كبيرة وصراع ساخن على الصعود للترقي.



الدخان على بعد خطوة من الترقي



يواصل فريق الدخان، بقيادة علاء إبراهيم. سلسلة الانتصارات، حيث نجح الفريق في الفوز على بشتيل بملعبه، بهدفين مقابل هدف. سجلهما أوفا وبكر، بينما سجل هدف بشتيل اللاعب أحمد الدجوي. وارتفع رصيده إلى 52 نقطة، ليصبح الدخان على بعد خطوة من تأكيد تأهله لدورة الترقي هذا الموسم



العياط قاهر الكبار



العياط اقتنص لقب قاهر الكبار بقيادة محمد حسن، اثر فوزه للمباراة الثانية على حلوان العام خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف، بعد ان كان متأخراً بهدف دون مقابل، سجلهما مصطفي أمين وحمزة مجدي للعياط وسلام أحمد هدف لحلوان العام بنيران صديقة، ليصعد للمركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.



الصيد على بعد خطوة من الهبوط



يواصل الصيد، بقيادة أمين عرابي المدير الفني للفريق. مسلسل الهزائم، رغم تقديمه لعروض قوية امام الكبار، ولكن خسارته امام جولدي بهدفين مقابل هدف، يقربه من تأكيد هبوطه، وتزيد صعوبة مهمته بالبقاء بالقسم الثالث للموسم القادم، رغم صعوبة المباراة القادمة، عندما يستضيف حلوان العام السبت المقبل.



عاصم زكريا هداف الأسبوع



عاصم زكريا لاعب الصف، نجم الأسبوع. أثر تسجيله هدفين للصف ومساهمته في فوز فريقه على حساب البدرشين بهدفين مقابل هدف.



اسلام عطيتو ومحمود أوكا حراس مرمي الأسبوع.



اقتنص كلاً محمود أوكا حارس العياط وإسلام عطيتو حارس القومي. جائزة أفضل حارس مرمى هذا الأسبوع، حيث ساهم حارس العياط في قيادة فريقه في الفوز على حلوان العام وتصديده لركلة جزاء حلوان العام في الدقيقة 96 من عمر المباراة. بينما تألق عطيتو حارس القومي، في التصدي لأكثر من خمس فرص لجينيس، وساهم في فوز فريقه خارج ملعبه امام جينيس بهدف دون مقابل سجله اللاعب مصطفي هشام (تيكا).



هداف المجموعة: أحمد أمين (أوفا) لاعب الدخان برصيد 15 هدف.



ترتيب المجموعة الخامسة:



1- الدخان 52 نقطة

2- الاتصالات 47 نقطة

3- جولدي 42 نقطة

4- حلوان العام 37 نقطة

5- أكتوبر 34 نقطة

6- المعادي 27 نقطة

7- القومي 26 نقطة

8- بشتيل 23 نقطة

9- الصف 22 نقطة

10- أبو النمرس 19 نقطة

11- العياط 19 نقطة

12- جينيس 18 نقطة

13- البدرشين 17 نقطة

14- الصيد 11 نقطة