موسى لـ"الفجر الفني": "أخي رفض دخولي الوسط الغنائي.. وأخوض تجربة التمثيل بهذا العمل"

الفنان موسى، مطرب شاب صاعد، بدأ مشواره الفني من خلال تقديم الأغاني االخليجية، التي أشتهر من خلالها بجمال صوته في الأغاني الخليجية، وأستطاع خطف قلوب الجمهور الخليجي، وقدم العديد من الأغاني التي مازالت عالقة في أذهان الجمهور، من ضمنها أغنية"بابا نويل ويا معدي وآخرهم كليب جبلين تلج الذي تصدر تريند "يوتيوب".



وفتح موسى، قلبه ل"الفجر الفني"، وتحدث عن الصعوبات التي واجهته في بداية مشواره الفني، وعن رأيه في قرار الفنان هاني شاكر، وعن أعماله الجديدة إلي نص الحوار..





ما رأيك في قرار بعض المطربين في البعد عن المجال لفترة بسبب سيطرة المهرجانات على السوق؟



انا ضد اي مطرب قرر الابتعاد عن الساحة لان كل فن ولديه جمهوره الذي ينتظره ويستمع له مش معنى أن الناس بتسمع للمهرجانات ومش بتسمع أغاني فالناس بتسمع مهرجانات وأغاني وفي الآخر هي أختلاف أذواق ففي ناس بتحب المهرجانات وناس لم تحبها وفي النهاية الجمهور هو اللي بيستفاد منها.





هل انت ضد غناء المهرجانات؟



لا انا ليس ضد المهرجانات ولكن ضد كلمات المهرجانات الغير لائقة بعادتنا وتقاليدنا ولا يصلح أن يستمع إليها أطفالنا، ولكن المهرجانات كافن وميوزك احبه بدليل أني عملت أغنية "وضع تاني" مزيكتها قريبة من المهرجانات ولكن قدمتها بشكل مختلف إلي حدًا ما وكلمات الأغنية لائقة بمجتمعنا وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا جدًا، وسرقت ألحان الأغنية لصالح مهرجان يقدمه مطرب يدعى"اوشا".





هل ممكن تقدم مهرجان؟



نعم ممكن أقدم مهرجان واي فن ممكن أقدمه ولكن بشروط معينه مثل الكلمات لابد أن تكون لائقة بالمجتمع فممكن أقدمه ولكن مش بنفس الشكل في الكلمات والموسيقى.





ما رأيك في قرار الفنان هاني شاكر؟



لا استطيع أن أكون ضد القرارانا مع جزء منه وضد جزء الثاني فانا مش مع أن اي مطرب يتمنع ولكن الأغاني التي يقدمها تكون بضوابط في الكلمات والشكل لكي تصلح للمجتمعنا فانا حزين جدًا عندما اسمع مهرجان بالشارع بكلمات غير لائقة موضحًا ذلك قائلًا:"بضايق جدًا لما بسمع أغنية مهرجان مكسره الدنيا وبها كلمات غير لائقة وبقول لنفسي ازاي حاجة زاي دي توصل للناس والأطفال".





في البداية من الذي أكتشف موهبتك؟



انا من الصعيد من محافظة"قنا" وبغني من طفولتي وعندما كبرت غنيت بالأفراح وكان في بلدي مطرب كبير جدًا اسمه "عمر فتحي" وهو من المطربين المهمين في الوسط فكثيرًا من المطربين تمنوا الغناء معه مثل الفنان عمرو دياب ومدحت صالح، وتاريخ الفنان عمر فتحي 7سنوات في الغناء، وفي اليوم الذي توفى فيه ولدت انا، لذلك كبرت متأثر به كثيرًا وأهلي بلدي شجعوني على تكميل مسيرته الغنائية موضحًا ذلك"اهل بلدي قالولي لازم تكمل مسيرته لذلك انا بحاول اكملها".





ما الصعوبات التي واجهتك في بداية المشوار؟



في البداية أخي الكبير كان رافض أني أغني وصمم على رفضه أكثر عندما أتى لزيارتي في القاهرة ووجدني نائم على الارض بغرفة صغيرة جدًا فغضب جدًا موضحًا ذلك"زعل جدًا عندما شاهدني بهذا الشكل وقالي اللي انت عاوزة هعمله لك بس تعالا معايا وسيبك من الغناء" ولكن الآن هو سعيد بنجاحي وبيفتخر بي، وأيضًا من ضمن الصعوبات التي واجهتني عندما جاءت إلي القاهرة لم يكن لدي اي علاقه بشخص فيها ولكن حاولت أن اتعرف على الناس واعمل باي عمل هناك، واول فرصة اتقدمت لي أن اقدم أغنية وتكتب باسم مطرب ثاني وبالفعل عملت ذلك، ثم الناس بدأت تلاحظ صوتي وبدأت أعمل أغنية، بالأضافة انني عندما بدأت أغني لايف رفضوا موضحًا ذلك قائلًا:"قالو لي لازم تغني خليجي عشان تغني لايف وبدأت اتعلمه حتى أصبحت من أقوى المطربين الخليجي في مصر وجمهوري الخليجي أكبر من جمهوري المصري".





حدثينا عن كليب "جبلين تلج"؟



سمعت الأغنية منذ عامين من صديقي الملحن معتز امين وعجبتني جدًا وقال لي أنه رشحها لكثير من الفنانين ولكنهم رفضوا بسبب أن كلماتها جديدة وثقيله ولحنها جديد وأخذتها منه وصورتها بشكل جديد على طريقة"الفيديو سيشن" والأغنية لاقت نجاح كبير جدًا وسعيد جدًا بهذا النجاح الذي حققته حيث عجبت الكثير من الفنانين من ضمنهم الفنانة رنا سماحة والكاتب عمر طاهر الذي كتب بوست على الفيس بوك قائلًا:"أن الأغنية دي من أهم الاغاني اللي في 2020" والكثير عجبته لانها أغنية متكاملة الاركان.





ما سبب حذف أغنية "تريند" من اليوتيوب؟



الأغنية بتتحدث عن الجيل القديم والفيديو كليب به العديد من صور فنانين الجيل القديم من ضمنهم الفنان الراحل عمر فتحي ولكن حذفت سبب أن في فنان اعترض على وجود صورته في الكليب وقام بحذف الكليب من اليوتيوب.





مع مين تتمنى عمل ديو؟



لا أحب هذه الفكرة حيث اتعرض عليا كثير ولكن اعتذرت بسبب أن الديو مش مناسب او أن المطرب مش هيضيف لي او العكس.





ما العمل الذي كان نقطة انطلاقك؟



أغنية"يامعدي" عرفني الناس من خلالها.





قدمتى أعمالًا ناجحة فما أقرب عمل لقلبك؟



أغنية"يا "معدي" و"بابا نويل" التي كان اسمها في البداية "خشبة مسرح" وغيرته لانني حبيت أن تكون في إطار اجتماعي أكثر من الإطار الاجتماعي.





ماذا تفضل السينجل ام الألبوم؟



أفضل السينجل فانا بعمل كل شهر او شهرين حتى لو نزلت البوم هنزل كل 15 يوم أغنية لكي أهتم بها أكثر على السوشيال ميديا واعطي فرصة للناس تسمعها، لأن هذه الطريقة بتحقق نسبة مشاهدة عاليه ونجاح كبير.





هل ستخوض تجربة التمثيل؟



نعم بالفعل انا بحضر لفيلم سينمائي جديد من إخراج حسن السيد.





ماذا عن أعمالك القادمة؟



حاليًا بحضرلأثنين دويتو غنائي فالاول مع فنانة مغربية وسيتم تصوير الدويتو في المغرب العربي في منتصف مارس والدويتو من كلمات أحمد المالكي والحان منير الجزائري، والثاني مع مطرب ملحن، بالأضافة بحضر لأغنية جديدة مع فريق أغنية"جبلين تلج" ومن المقرر طرح تفاصيل أعمالها الجديدة من خلال مؤتمر صحفي.





ماذا عن حفلاتك القادمة؟



استعد لأحياء حفلًا غنائيًا بجده بعد نجاح حفلتي الاولى التي كانت مكتملة العدد يوم 1مارس وكان من المقرر أحيائها يوم 27 فبراير ولكن تم تأجيلها بسبب حفلة الفنان تامر حسني، بالأضافة لحفلتي بالرياض في أفتتاح فندق الماريوت المطار وستكون هذه الحفلة خلال اسابيع.