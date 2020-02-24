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ليبيا.. مجلس النواب يعلق مشاركته في محادثات السلام السياسية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:58 م
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البرلمان الليبي
البرلمان الليبي
وكالات
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علق مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، مساء اليوم الاثنين، مشاركته في محادثات السلام السياسية، والمقرر عقدها يوم الأربعاء القادم الموافق 26 فبراير الجاري، لحين رد البعثة الأممية على تساؤلات البرلمان، وضمان مشاركة أعضاء لجنة الحوار الـ 13، بجانب تسليم مجلس النواب جدول الأعمال.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بلحيق: إن "البرلمان يعلق مشاركته إلى حين رد البعثة الأممية بشكل رسمي على تساؤلات مجلس النواب، وضمان مشاركة جميع أعضاء لجنة حوار الـ13 وتزويد مجلس النواب بجدول أعمال حوار جنيف".

وطلب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا من البعثة الأممية، في وقت سابق من مساء اليوم، تأجيل البدء في الحوار السياسي الذي سيعقد يوم الأربعاء القادم إلى ما بعد الجولة الثالثة من المسار العسكري.

وذكر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري: أن "المجلس الأعلى للدولة يعلن أنه يطلب من البعثة الأممية تأجيل البدء في الحوار، الذي سيعقد الأربعاء القادم إلى ما بعد الجولة الثالثة من المسار العسكري".

وأكد المشري على أنه "لن نبدأ مفاوضات سياسية إلا بعد حصول تقدم في المسار العسكري"، لافتًا إلى أن المجلس الأعلى للدولة قرر تعليق مشاركته في لقاءات جنيف حتى حدوث تقدم في المسار العسكري.

وأضاف: أن "المجلس الأعلى للدولة تعامل مع الاتفاق السياسي بكل إيجابية إلا أن مجلس النواب بطبرق يعرقل الاتفاق السياسي".

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الكلمات المفتاحية

محادثات السلام السياسية محادثات السلام مجلس النواب ليبيا البرلمان

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