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سهر الصايغ تشارك هيثم شاكر في بطولة مسلسل "حب عمري"

الإثنين 24/فبراير/2020 - 06:10 م
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سهر الصايغ
سهر الصايغ
فايقة محمد عادل
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انضمت الفنانة الشابة سهر الصايغ لمسلسل حب عمري حيث نشر هيثم شاكر صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام

وظهر هيثم بالصورة برفقة سهر الصايغ

وعلق علي الصورة قائلاً استنوا مسلسل حب عمرى مع الموهوبة اوي سهر الصايغ رمضان 2020 ونجوم كبيرة بتشرف اني وسطهم، إخراج أستاذ عبدالعزيز خالد ومدير التصوير استاذ نزار شاكر

لاقت الصورة التفاعل من قبل متابعيه ومن أبرز التعليقات ربنا يوفقك ان شاء الله، الف مبروك ان شاء الله يكون عمل جيد

يُشار أن هيثم شاكر طرح مؤخرًا ألبوم "معرفة قديمة"، وضم الألبوم 14 أغنية، هم:" ماتوصينيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، احنا افتراقنا، مفيش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، تيجي منك، معرفة قديمة".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان هيثم شاكر الدرامية مشاركته في مسلسل" أرض جو"، والمسلسل من
ﺇﺧﺮاﺝ محمد جمعة، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد عبدالمعطي، بطولة غادة عبدالرازق ، أحمد فؤاد سليم، عبدالرحمن أبو زهرة، مها أبو عوف ، فريال يوسف
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