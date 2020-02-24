نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الإثنين 24-2-2020





قالت مصلحة الضرائب إنه تم التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك لضمان الالتزام ببيع السجائر بالأسعار المحددة بالجدول الموحد بحيث يقوم مفتشو الأجهزة الرقابية بحملات موسعة بصفة دورية لضبط أى شخص يخالف الجدول الموحد الذى تم تحديثه، ويبيع السجائر بأعلى من الأسعار المعلنة، وإحالته إلى المساءلة القانونية والتحقيق، على النحو الذى يُسهم فى ضبط السوق المحلية، ومنع أى محاولة لاستغلال المواطنين، وضمان البيع بالقيمة الفعلية دون مغالاة.









إلزام كل محلات بيع منتجات التبغ والسجائر بالإعلان عن جدول الأسعار الموحد فى مكان واضح، والبيع بها للمستهلك.







أكدت مصلحة الضرائب، أنه بمتابعة الأسواق المحلية تبين وجود تفاوت ملحوظ فى أسعار بيع السجائر من محل لآخر، مما استوجب تحديث الجدول الموحد لهذه الأسعار، على ضوء الأسعار الفعلية التى تباع بها السجائر حاليًا، خاصة أن بعض المحلات تغالى فى بيعها، مستغلة عدم تدقيق المواطنين فى أسعارها.









تكبدت البورصة المصرية نحو 13 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وأغلق رأسمالها السوقي عند 681.1 مليار جنيه ، وذلك تزامناً مع الهبوط الحاد لكافة المؤشرات مدفوعة بمبيعات المصريين والأجانب.









قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان "السجائر والمعسل" بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الشعبة إتفقت مع وزارة المالية على عدم رفع أسعار السجائر .





أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية تعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة والمتطورة فى أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج الزيت الخام، والعمل على إيجاد حلول غير تقليدية لزيادة ورفع كفاءة الحقول القائمة للحفاظ على معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعى لإنتاجية الآبار والاستفادة من التسهيلات المتاحة لتعظيم وزيادة إنتاج مصر من الزيت الخام.









دعا المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، سكان المدينة للمشاركة فى فعاليات مبادرة " اتحضر للأخضر" التى أطلقتها وزارة البيئة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وكذا معرض للأسر المنتجة بمقر جهاز المدينة، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار الحفاظ على البيئة والتكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية ودعم الأسر المنتجة.









توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن" فى زيارة رسمية لعقد لقاءات مع مسؤولين بالإدارة الأمريكية والبنك الدولى.









التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تحالفا من كبرى الشركات العالمية فى مجال الاستشارات العقارية والتسويق، لوضع خطة لتسويق وإدارة مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، وقيادات الوزارة.

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الإثنين 24-2-2020 .