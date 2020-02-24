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الوحدة السعودي يضم نجم الرائد

الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:56 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلن نادي الوحدة السعودي اليوم الاثنين تعاقده مع لاعب الظهير الأيسر محمد العمري من نادي الرائد، لينضم إلى الفريق الأول لكرة القدم لمدة ثلاثة أعوام اعتبارا من الموسم المقبل.

وذكر نادي الوحدة عبر صفحته بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"أنهت إدارة الوحدة برئاسة الأستاذ سلطان أزهر، إجراءات التوقيع مع اللاعب محمد العمري، ظهير أيسر، القادم من نادي الرائد ، لمدة ثلاثة مواسم ، ابتداء من الموسم المقبل".

وكان العمري ، 28 عاما، قد بدأ مسيرته مع نادي الاتحاد قبل أن ينتقل إلى الرائد عام 2015.

وأعلن الوحدة قبل أيام أيضا عن تعاقده مع عبد الكريم القحطاني من الفيحاء اعتبارا من الموسم المقبل ولمدة ثلاثة أعوام أيضا.

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