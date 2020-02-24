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قبل القمة بساعات.. مفاجأة جديدة حول وصول الزمالك لاستاد القاهرة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:50 م
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بوابة الفجر
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ساعات قليلة تفصلنا عن القمة المصرية بين الأهلي والزمالك على ملعب ستاد القاهرة في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.


وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك: فريق الزمالك لم يتحرك حتي هذه اللحظه من مقر الزمالك بميت عقبه وسيحرر المسؤلون عن الزمالك محضر اثبات حاله بان سوء الأحوال الجوية والزحام المروري يعطل الفريق من الوصول إلى استاد القاهرة.


وهدد رئيس الزمالك مرتضي منصور في الساعات الماضية عدم خوض لقاء السوبر والانسحاب من بطولة الدوري على خليفة الأزمة المشتعلة مع اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة بعد توقيع عقوبة إيقاف رئيس الزمالك لـ3 مباريات.


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