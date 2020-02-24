Advertisements
Advertisements
Advertisements

استمرار أعمال شفط مياه الأمطار من شوارع مدينة نصر (فيديو)

الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:54 م
Advertisements
الامطار
الامطار
آيات عامر تصوير ياسمين عليوة
Advertisements

تستمر محافظة القاهرة في أعمال شفط مياه الأمطار المتجمعة بمنطقة مدينة نصر، حيث دفعت شركة الصرف الصحى بالقاهرة، بعشرات السيارات والمعدات لشفط المياه من الشوارع بشرق القاهرة، بالإضافة إلى عدد من المعدات المحمولة لسحب المياه.


وشهدت محافظتي القاهره والجيزة ، هطولًا كثيفًا للأمطار، وغرق الشوارع وذلك بعد توقعات الأرصاد بإنخفاض في درجات الحرارة، وسوء للأحوال الجوية وأدت الأمطار لشلل في حركة المرور وعزوف المواطنين عن النزول للشوارع.


وكانت هيئة الأرصاد أعلنت تحذيراً عن حالة عدم إستقرار الطقس وسقوط للأمطار الغزيرة والرعدية أحياناً يصاحبها إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مياه الأمطار مدينة نصر محافظة القاهرة

أخبار تهمك

مصلحة الضرائب تصدر بيان هام بخصوص أسعار السجائر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الحكومة تتدخل في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يتجه لخوض القمة أمام الأهلي بفريق 99

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي الرسمي في غياب الزمالك

منذ نصف ساعة

14 عقوبة تنتظر الزمالك في أزمة مباراة الأهلي (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

قبل القمة بساعات.. مفاجأة جديدة حول وصول الزمالك لاستاد القاهرة

منذ 39 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

منذ ساعة و نصف

مرتضى منصور يعلن خوض مباراة الأهلي بالناشئين

منذ 13 دقيقة

القانون يتكلم: هل يحق للزمالك مواجهة الأهلي بالناشئين؟

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

منذ ساعة

عاجل.. إصابة شقيق علاء ولي الدين بفيروس نادر (تفاصيل)

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

منذ حوالي 10 ساعات

مهاجم الزمالك يسخر من القمة ويكشف عن انسحاب القلعة البيضاء (صورة)

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الزمالك يرفض مشاركة صبحي وعبد السلام مع شبابه ضد الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بعد إصابة هازارد.. صدمة جديدة تضرب ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ 34 دقيقة

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية: استمرار رفع حالة الطوارئ لمواجهة أثار الطقس

بخلاف مدينة نصر.. الأرصاد الجوية: هذه المناطق أغرقتها الأمطار (صور)

عقب التعرض لنوة فاقت استيعاب الشبكات.. جولات تنفيذية لمتابعة تصريف مياه الأمطار بالإسكندرية

"الفجر" ترصد سقوط أمطار غزيرة على مدينة نصر

بالصور ... "الفجر" ترصد سقوط الأمطار بشوارع القاهرة

محافظ القاهرة يتفقد أعمال شفط المياه بطريق النصر (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:59 م

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

قبل القمة بساعات.. مفاجأة جديدة حول وصول الزمالك لاستاد القاهرة

05:50 م

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

05:25 م

عاجل.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي الرسمي في غياب الزمالك

05:58 م

عاجل.. الزمالك يتجه لخوض القمة أمام الأهلي بفريق 99

03:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status