استمرار أعمال شفط مياه الأمطار من شوارع مدينة نصر (فيديو)

تستمر محافظة القاهرة في أعمال شفط مياه الأمطار المتجمعة بمنطقة مدينة نصر، حيث دفعت شركة الصرف الصحى بالقاهرة، بعشرات السيارات والمعدات لشفط المياه من الشوارع بشرق القاهرة، بالإضافة إلى عدد من المعدات المحمولة لسحب المياه.





وشهدت محافظتي القاهره والجيزة ، هطولًا كثيفًا للأمطار، وغرق الشوارع وذلك بعد توقعات الأرصاد بإنخفاض في درجات الحرارة، وسوء للأحوال الجوية وأدت الأمطار لشلل في حركة المرور وعزوف المواطنين عن النزول للشوارع.



