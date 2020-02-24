فوز سمسطا والواسطى وهزيمة مطرطارس وأبو كساة بالقسم الثالث

أقيم اليوم مباريات الجولة الـ 21 من المجموعة الرابعة لدورى القسم الثالث، حيث حقق فريق سمسطا فوز كبير بخماسية نظيفة على حساب فريق ببا .



وحقق فريق الواسطى فوزا هاما على ضيفه فريق اطسا بثلاثية نظيفة بالمباراة التى جمعت بين الفريقين بملعب الواسطى ووسط جماهيره ليرتقى الفريق للمركز الثانى.



ونجح فريق سنورس فى تحقيق فوز بهدف نظيف على شقيقه مطرطارس ، وسقط ناصر بنى سويف فى فخ الخسارة أمام مضيفه نظيره طامية بنتيجة 0/4 .



وفشل فريق مركز شباب الفيوم فى تحقيق نتيجة إيجابية وسقط فى فخ الخسارة على ملعبه من فريق مركز شباب ابشواي، بهدف نظيف.



ونجح رأس غارب فى تحقيق فوز بثنائية نظيفة على مضيفه ابو كساه بملعب الاخير بالفيوم .



ترتيب المجموعة الرابعة



1 - سمسطا 38 نقطة



2 - الواسطى 36 نقطة



3 - عاملين غارب 34 نقطة



4 - طامية 32 نقطة



5 - مطرطارس 31 نقطة



6 - راس غارب 30 نقطة



7 - ساحة الفيوم 26 نقطة



8 - ابو كساة 24 نقطة



9 - اطسا 21 نقطة



10 - ابشواى 21 نقطة



11 سنورس 21 نقطة



12 - ناصر بنى سويف 14 نقطة



13 - ببا 9 نقاط

