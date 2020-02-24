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انتشار معدات لشفط مياه الأمطار بشوارع وميادين وسط البلد

الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:55 م
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اللواء إبراهيم عبدالهادي
اللواء إبراهيم عبدالهادي
إسماعيل منطاوي
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تفقد اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أعمال شفط مياه الأمطار بعدد من الأحياء والمناطق الحيوية والطرق الرئيسية.


وقال "عبدالهادي" في تصريح خاص إلى "الفجر"، إن الأجهزة التنفيذية دفعت بجميع معدات الشفط لرفع المياه، كما قامت بتسليك جميع البالوعات ومخرات السيول لشفط أي تجمعات لمياه الأمطار.

وأوضح نائب محافظ القاهرة، أن المعدات تمركزت بمحيط مستشفى الجلاء التعليمي بوسط البلد ووكالة البلح وبمحيط محطة أحمد عرابي، وامتداد شارع رمسيس، وميدان طلعت حرب، لتصريف المياه عن طريق استخدام معدات الشفط قبل تراكمها.
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الكلمات المفتاحية

مياه الأمطار معدات الشفط محافظ القاهرة

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