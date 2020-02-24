الأعلى للجامعات يزور جنوب الوادي لاعتماد مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات



وأشار الدكتور شعبان حرب مدير مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات ان هذه الزيارة تاتى ثقة من المجلس الاعلى لجامعات لجامعة جنوب الوادى لما تتملكه من بيئة تقنية من المعامل وشبكات الانترنت وايضًا المدربين المعتمدين والنظم الادارية الداعمة والدعم المستمر من رئيس الجامعة.



وأشار الدكتور محمد عمران مدير مركز التطوير الوظيفي أنه نظرًا لجاهزية جامعة جنوب الوادى فقد استهل المجلس الاعلى للجامعات تدشين جنوب الوادى كاول جامعة للتدريب فى اطار تنفيذ مبادرة الدولة فى تحقيق رفع كفاءة طلاب الدراسات العليا والحاصلين على الماجستير والدكتوراة فى مجال التحول الرقمى وان عدد المتدربين بلغ 80 متدربًا.



شهد فعاليات التدريب الدكتور ياسر عبدالجليل وكيل كلية الطب البيطري ونائب مدير مركز التدريب واعضاء هيئة التدريس.



استقبل الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي للدراسات العليا والبحوث، وفد اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات لاعتماد مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعة وتضم اللجنة الدكتور محمد حسن جاد الله مدير الوحدة المركزية للتدريب بالمجلس الأعلى للجامعات والمهندس أشرف نجيب والأستاذ أحمد عوف من مركز الخدمات الالكترونية والمعرفية بالمجلس الاعلى للجامعات والدكتور محمد ابو الحسن مدير مركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة سوهاج.وأشار "عكاوي" أن الهدف من الزيارة هو تعزيز المهارات الخاصة بطلاب الدراسات العليا فى مجال التحول الرقمى حتى يكونوا قيمة مضافة للمجتمع ويعزز سمعة الجامعة وان جامعة جنوب الوادى من الجامعات الرائدة فى تنفيذ مثل هذه التدريبات وتلقى دعم جيد من المجلس الاعلى للجامعات وياتى هذا ضمن اوليات الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة فى خطته لتطوير الجامعة.وأضاف "عكاوي" أن الزيارة تهدف أيضًا تدشين مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعة والبدء فى التدريب كاول جامعة مصرية تبدا فى التدريب على شهادة التحول الرقمى لطلاب الدراسات العليا.فيما أشار الدكتور محمد حسن جاد الله مدير الوحدة المركزية للتدريب بالمجلس الاعلى للجامعات أن هذه الزيارة تأتي في إطار تقييم واعتماد مركز التدريب مع تكنولوجيا المعلومات بالجامعة للتحقق من مدى جاهزيته للتدريب على شهادة اساسيات التحول الرقمى التى اقرها المجلس الاعلى للجامعات كشرط منح طلاب الدراسات العليا بالجامعات المصرية وكذلك رفع كفاءة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وموظفى الجهاز الادارى.كما اشاد بجامعة جنوب الوادى التى يعد لها السبق فى اعداد وتجهيز مراكز التدريب وفرق العمل اللازمة والمجموعة التدريبية من طلاب الدراسات العليا بالجامعة.