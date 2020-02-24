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غيوم كثيفة وأمطار متفرقة على مدينتي رأس غارب والغردقة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:43 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
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تشهد مدينتي رأس غارب والغردقة، اليوم الإثنين هطول أمطار خفيفة على معظم المناطق، مصحوبة بتكاثر شديد للسحب والغيوم على بعض مدن محافظة البحر الأحمر.

وأعلنت الأجهزة المختصة بمحافظة البحر الأحمر، على اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة ورفع حالة الطوارئ القصوى، للتعامل مع أي أحداث طارئة، كما أعلنت إدارة المرور مضاعفة الخدمات المرورية والإشارات الضوئية على طول الطرق السريعة والداخلية، حفاظا على أرواح المواطنين.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، عن ظهور سحب منخفضة إلى متوسطة على شمال وجنوب المحافظة، مما يؤدي لاحتمال سقوط أمطار خفيفة وقد تصل إلى حد السيول على بعض المناطق.

وناشدت إدارة مرور البحر الأحمر، سائقي المركبات توخي الحظر عند سقوط الأمطار والالتزام بالسرعات المقررة واتباع تعليمات رجال المرور.
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