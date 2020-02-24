Advertisements
Advertisements
Advertisements

"أبشر" يؤكد إمكانية الاستعلام عن المركبات المحجوزة الكترونيا

الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:18 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements


أكد الحساب الرسمي لتطبيق أبشر، اليوم الاثنين، عن إمكانية الاستعلام عن المركبات المحجوزة إلكترونيًا.

وقال الحساب عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الخدمة تغطي 345 مركز حجز في مختلف مناطق المملكة.

ويأتي ذلك علي ضوء سعي الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية وراء إستمرار التعزيز للتحول الرقمي والتسهيل لتقديم الخدمات وتوفير الوقت والجهد علي المواطنين و المقيمين.

ويذكر أنه يمكن حجز سيارتك في الأماكن التالية: مراكز الشرطة، المرور، وزارة الداخلية، المطارات. بهذه الخدمة تستطيع معرفة موقع سيارتك المحجوزة في المراكز الأربعة المذكورة عن طريق النت وبطريقة سهلة كما ستعرف من خلال هذه المقالة المختصرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

قم المركبات الكترونيا الاستعلام أبشر

أخبار تهمك

مهاجم الزمالك يسخر من القمة ويكشف عن انسحاب القلعة البيضاء (صورة)

منذ ساعتين

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة شقيق علاء ولي الدين بفيروس نادر (تفاصيل)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مجلس الزمالك يتراجع ضد الأهلي و"كارتيرون" يرفض القمة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك ينسحب من القمة ويواجه الأهلي بالشباب

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

منذ 42 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يرفض مشاركة صبحي وعبد السلام مع شبابه ضد الأهلي

منذ أقل من ساعتين

القانون يتكلم: هل يحق للزمالك مواجهة الأهلي بالناشئين؟

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مصلحة الضرائب تصدر بيان هام بخصوص أسعار السجائر

منذ ساعة و 19 دقيقة

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. الحكومة تتدخل في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 5 ساعات

من عند ربنا.. الأمطار تهدد مباراة الأهلي والزمالك بالتأجيل (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

14 عقوبة تنتظر الزمالك في أزمة مباراة الأهلي (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يتجه لخوض القمة أمام الأهلي بفريق 99

منذ ساعتين و 46 دقيقة

موضوعات متعلقة

بالخطوات.. تعرف على طريقة الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة عبر "أبشر"

أون لاين أو عبر رسائل الـ SMS.. استعلم عن مخالفات المرور برقم لوحة سيارتك

بعد التحديث الجديد.. طريقة التسجيل في "أبشر" واستخدامات التطبيق

استعلم الآن عن صلاحية تأمين المركبات من خلال منصة أبشر Absher وموقع وزارة الداخلية السعودي

الآن على Absher | كيفية الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد مغترب 1441 وهوية مقيم من خلال منصة أبشر

رابط Absher | كيفية الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد مغترب 1441 وهوية مقيم من خلال منصة أبشر الالكترونية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:59 م

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

05:25 م

عاجل.. الزمالك يتجه لخوض القمة أمام الأهلي بفريق 99

03:21 م

مهاجم الزمالك يسخر من القمة ويكشف عن انسحاب القلعة البيضاء (صورة)

04:03 م

مصلحة الضرائب تصدر بيان هام بخصوص أسعار السجائر

04:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status