عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

حذر وحيد سعودي خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، المواطنين من حالة الطقس اليوم وغدا، مشيرا إلى أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع استمرار سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية علي محافظات ومدن سيناء بالكامل خاصة وسط وجنوب سيناء قد تصل لحد السيول هناك علي أن يمتد سقوط الأمطار بكميات أقل نسبياً علي المدن الساحلية مطروح والإسكندرية.





وعن موعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار حالة الطقس، أكد سعودي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن كميات السحب تقل وتزداد فترات سطوع الشمس وتميل درجات الحرارة نحو الإرتفاع التدريجي وستتحسن حالة الطقس، مع انعدام فرص سقوط الأمطار، وهدوء الرياح، يوم الاربعاء المقبل.





وعن حالة الطقس اليوم؛ شهدت القاهرة أمطار، مع اضطراب في حركة الملاحة في البحرين الأحمر والمتوسط، وستستمر التقلبات حتى مساء الغد.



