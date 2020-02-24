Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:29 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
حذر وحيد سعودي خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، المواطنين من حالة الطقس اليوم وغدا، مشيرا إلى أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع استمرار سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية علي محافظات ومدن سيناء بالكامل خاصة وسط وجنوب سيناء قد تصل لحد السيول هناك علي أن يمتد سقوط الأمطار بكميات أقل نسبياً علي المدن الساحلية مطروح والإسكندرية.

وعن موعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار حالة الطقس، أكد سعودي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن كميات السحب تقل وتزداد فترات سطوع الشمس وتميل درجات الحرارة نحو الإرتفاع التدريجي وستتحسن حالة الطقس، مع انعدام فرص سقوط الأمطار، وهدوء الرياح، يوم الاربعاء المقبل.

وعن حالة الطقس اليوم؛ شهدت القاهرة أمطار، مع اضطراب في حركة الملاحة في البحرين الأحمر والمتوسط، وستستمر التقلبات حتى مساء الغد.

ووجه خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، نصائح للمواطنين للتعامل مع سوء الاحوال الجوية، قائلا إنه يجب الأبعاد عن أعمدة الكهرباء، وعلى السائقين القياده بهدوء علي الطرق بعد الإطمئنان علي المساحات، مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، واخد الحذر من الشبورة المائية الكثيفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موعد تحسن الاحوال الجوية حالة الطقس الطقس الارصاد الجوية الارصاد

أخبار تهمك

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

منذ ساعة الا ربع

قبل القمة بساعات.. مفاجأة جديدة حول وصول الزمالك لاستاد القاهرة

منذ ثلث ساعة

عاجل.. الزمالك يتجه لخوض القمة أمام الأهلي بفريق 99

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. الزمالك ينسحب من القمة ويواجه الأهلي بالشباب

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. إصابة شقيق علاء ولي الدين بفيروس نادر (تفاصيل)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الحكومة تتدخل في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يرفض مشاركة صبحي وعبد السلام مع شبابه ضد الأهلي

منذ أقل من ساعتين

14 عقوبة تنتظر الزمالك في أزمة مباراة الأهلي (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ حوالي 7 ساعات

القانون يتكلم: هل يحق للزمالك مواجهة الأهلي بالناشئين؟

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. مجلس الزمالك يتراجع ضد الأهلي و"كارتيرون" يرفض القمة

منذ حوالي 6 ساعات

مهاجم الزمالك يسخر من القمة ويكشف عن انسحاب القلعة البيضاء (صورة)

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مصلحة الضرائب تصدر بيان هام بخصوص أسعار السجائر

منذ ساعة و 22 دقيقة

من عند ربنا.. الأمطار تهدد مباراة الأهلي والزمالك بالتأجيل (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

هل ستشهد البلاد ظاهرة خطيرة اليوم؟.. الأرصاد تجيب

ظاهرة خطيرة تضرب مصر.. وطقس الـ122 ساعة المقبلة مليء بالمفاجآت

ظاهرة جديدة تضرب مصر.. "الأرصاد" توضح تفاصيل حدوثها وموعد انتهائها

الأرصاد تعلن موعد انتهاء موجة البرد وتحسن الأحوال الجوية

عاجل.. بيان جديد من "الأرصاد" بشأن طقس الغد: لا تخرجوا من المنازل

عاجل.. الحكومة توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن طقس اليوم.. والأرصاد تصدر بيانا جديدا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:59 م

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

05:25 م

عاجل.. الزمالك يتجه لخوض القمة أمام الأهلي بفريق 99

03:21 م

مهاجم الزمالك يسخر من القمة ويكشف عن انسحاب القلعة البيضاء (صورة)

04:03 م

مصلحة الضرائب تصدر بيان هام بخصوص أسعار السجائر

04:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status