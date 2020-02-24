الأمطار تجتاح ممرات ستاد القاهرة الدولي قبل القمة

شهدت الممرات الخاصة باستاد القاهرة الدولي، وجود أمطار غزيرة قبل ساعتين من انطلاق المباراة.





والتقطت العدسات صور لعدة مداخل وممرات المؤدية للملعب أمطار غزيرة والتي ضربت القاهرة اليوم الاثنين.





ويواجه الأهلي نظيره الزمالك في السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.





ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد ٤٥ نقطة جمعهم بالفوز في ١٥ مباراة متتالية.



