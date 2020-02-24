عاجل الان "دعم مصر 2020" حدث بيانات البطاقة التموينية اضافة رقم الموبايل عبر رابط موقع وزارة التموين tamwin.com.eg

عبر موقع التموين على رابط دعم مصر، من أجل استكمال بيانات بطاقة التموين، حيث أوضحت الوزارة يقوم حامل البطاقة التموينية بإدخال الرقم القومي ورقم البطاقة التموينية ورقم الهاتف المحمول، ثم يضغط على كلمة “حفظ رقم المحمول” ليسهل على الوزارة التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية، ولهذا شددت أنه يجب أن يكون رقم الموبايل الذي يتم تسجيله لصاحب البطاقة أو أحد المستفيدين.

إضافة رقم الموبايل على موقع دعم مصر الخاص بوزارة التموين حيث قد اعلنت وزارة التموين رسالة جديدة للمواطنين اصاحب البطاقات التموينية لربط أرقام العاتف المحمول بالبطاقات عن طريق موقع وازرة التموين جمهورية مصر العربية tamwin.com، مؤكدة أنه لا ضرر من عدم تسجيل رقم المحمول على موقع دعم مصر، حيث يستقبل الموقع الرسمى الخاص بوزارة التموين يوميا العديد من الواطنين أصحاب البطاقات، وقدحرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية على تخصيص موقع للتواصل بين المواطن والوزارة، ولذلك أطلقت موقع دعم مصر الذي بدأ المواطن المصري التواصل مع وزارة التموين مؤكدة أنه بمجرد دخول صاحب البطاقة على موقع دعم مصر، وكتابة رقم المحمول الخاص ويتم ذلك من خلال خطوات بسيطة يتم تسجيل رقم المحمول وتحديث البيانات للاستفادة من منظومة الدعم والمقيدة.

إضافة رقم الموبايل على موقع دعم مصر الخاص بوزارة التموين حيث قد اعلنت وزارة التموين رسالة جديدة للمواطنين اصاحب البطاقات التموينية لربط أرقام العاتف المحمول بالبطاقات عن طريق موقع وازرة التموين جمهورية مصر العربية tamwin.com، مؤكدة أنه لا ضرر من عدم تسجيل رقم المحمول على موقع دعم مصر، حيث يستقبل الموقع الرسمى الخاص بوزارة التموين يوميا العديد من الواطنين أصحاب البطاقات، وقدحرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية على تخصيص موقع للتواصل بين المواطن والوزارة، ولذلك أطلقت موقع دعم مصر الذي بدأ المواطن المصري التواصل مع وزارة التموين مؤكدة أنه بمجرد دخول صاحب البطاقة على موقع دعم مصر، وكتابة رقم المحمول الخاص ويتم ذلك من خلال خطوات بسيطة يتم تسجيل رقم المحمول وتحديث البيانات للاستفادة من منظومة الدعم والمقيدة.

إضافة رقم الموبايل على موقع دعم مصر





كما اكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضرورة استكمال بياناتهم داخل المنظومة التموينية، في رسالة جديدة للمواطنين، مشيرة أن عدم تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية على موقع دعم مصر 2020 لا يضر المواطن وليس له علاقة بإيقاف البطاقة التموينية، وأن اضافة رقم الهاتف المحمول ياتى في نطاق مواصلة معلومات البطاقة التموينية وتجديد معلومات البطاقة، كي تتمكن الوزارة من التواصل مع جميع المواطنيين وإيصالهم جميع البيانات والمعلومات بسهولة ويسر، وذلك لمتابعة تحديث البيانات، وكذلك التظلمات.





يزداد البحث بشكل كبير على الموقع الرسمى لوزارة التموين حيث يتردد الكثير من الناس عن رابط موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتحديث البيانات وتسجيل الهاتف المحمول، وسوف نستعرض عليكم من خلال موقعنا المتميز شبكة الصحراء رابط وخطوات تسجيل رقم الهاتف المحمول حتى تستطيع الوزارة التواصل مع أصحاب البطاقات، فمثلا فى حال استطلاع رأى المستفيدين عن منظومة الخبز المدعم أو السلع التموينية









التموين: تسجيل أرقام محمول أصحاب البطاقات

في بيان اصدرته وزارة التموين ،في رسالة جديدة للمواطنين اصحاب البطاقات التموينية عن استعداد الوزارة عن فتح التسجيل عبر موقع دعم مصر من اجل اضافة رقم التليفون او رقم الفون الخاصة بهم أن التسجيل لصالح المستفيدين من منظومة الدعم، من اجل تسجيل رقم التليفون او تصحيح الرقم القديم حتى يتسنى لهم تحديث بطاقات التموين وتقوم وزارة التموين بإرسال رسائل قصيرة للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية أولها أنه من خلال رقم المحمول تستطيع الوزارة التواصل مع أصحاب البطاقات، في حالة استطلاع رأي المستفيدين، أو اقتراح إضافة سلعة جديدة، وأخيرًا معرفة رأي المواطن في الخدمة المقدمة له بشكل عام.



رابط دعم مصر للتموين لتسجيل رقم المحمول

فى إطار الحرص على التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية المستفيدين من دعم الخبز والسلع، وقد بدأت وزارة التموين والتجار الداخليةفي بيان لها، أن التسجيل لصالح المستفيدين من منظومة الدعم، ويمكن للجميع الدخول على موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال على حامل البطاقة التموينية أن يضغط على “سجل موبايلك”، حيث سيظهر له رقم صاحب البطاقة أو المستفيد منها، عن طريق الدخول على موقع دعم مصر، وتسجيل رقم الهاتف المحمول على أن يكون مسجل باسم صاحب البطاقة.



الدخول عبر موقع دعم مصر.

اختيار سجل موبيلك.

ادخال بياناتك كاملة.

ادخال رقم البطاقة التموينية.

ادخال الرقم القومي.

ادخال رقم الموبيل والضغط على حفظ.



وقد اتخذت الوزارة المواطنين هذه الخطوة من اجل استكمال قواعد بيانات المستفيدين من المنظومة التموينية وأن ذلك لمصلحة صاحب البطاقة، ومن خلال رابط موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتحديث البيانات وتسجيل الهاتف المحمول مؤكدة أنه في صالح المواطنين الذين يستفيدون من منظومة الدعم سواء للخبز أو السلع الأساسية.

ومن خلال موقع دعم مصر طالبت الوزارة من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية التي يظهر لهم عبارة “برجاء تسجيل رقم الموبايل” على بون الصرف، بسرعة الدخول وتحديث البيانات الخاصة بهم وتاتى هذه الخطوة ضمن استكمال قواعد بيانات المستفيدين من المنظومة التموينية على كوبون صرف المقررات والخبز المدعم حيث ويحصل الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية 50 جنيهًا لأول 4 أفراد، وباقى الأفراد 25 جنيهًا كل شهر، بإلإضافة إلى شراء 150 رغيف خبز مدعم شهريًّا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.



تظلمات بطاقات التموين 2020 عبر موقع دعم مصر

الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

ورقم البطاقة التموينية.

المستندات التي تثبت أنه مستحق الدعم



خطوات تقديم تظلمات بطاقات التموين 2020

اولا الدخول عبر موقع دعم مصر.

كتابة الرقم القومي.

إدخال رقم محمول صاحب البطاقة.

يجب إدخال بيانات البطاقة باللغة الانجليزية.

بعد ذلك يجب عليك كتابة التظلم.

وبعدها الضغط على إرسال الطلب الخاص بك.

الإنتظار لحين التأكد من كون طلب التظلم قد تم تسجيله عبر موقع دعم مصر.



