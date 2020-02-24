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محافظ الجيزة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار بأحياء الدقي والعمرانية وبولاق

الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:37 م
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الجولة
الجولة
إسماعيل منطاوي
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تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عمليات شفط مياه الأمطار بعدد من الطرق الرئيسية بنطاق المحافظة والطرق الرئيسية للتأكد من انتظام عمليات إزالة أى تجمعات للمياه.

وبدأت الجولة بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور والدقي، لمتابعة أعمال الشفط، موجهًا رؤساء الأحياء والمدن بالتواجد في الشوارع لحين الانتهاء من سحب المياه بالكامل.

وتمركزت العديد من سيارات شفط المياه بمدن ومراكز الجيزة، منذ صباح اليوم، استعدادًا لرفع تجمعات المياه بالمناطق، لتيسير الحركة المرورية للمواطنين.
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الكلمات المفتاحية

مياه الأمطار محافظ الجيزة العمرانية

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