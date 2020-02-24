رئيس النواب: منح تراخيص البناء للمكاتب الهندسية بالمحليات تجربة فاشلة

طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، بإسناد منح تراخيص البناء للمكاتب الاستشارية الهندسية خارج المحليات على غرار التراخيص الصناعية، مشيرًا إلى أن منح تراخيص البناء فى تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، للمكاتب الهندسية بالمحليات تتسبب فى استمرار مخالفات البناء.



وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة أنه يري ألا تعطى اختصاصات تراخيص البناء للإدارات الهندسية فى الإدارة المحلية، قائلا:" جربناها على مدار سنوات وفشلت والجميع فى القاعة يقر بذلك، لأنه لو منحناها لهم طالب الترخيص سيخالف، في حي مدينة نصر اللي مساحته 200 متر في عمارة طالعه مخالفة.. طيب إزاي".



جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال، المخصص لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

