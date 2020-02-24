قبل انطلاق مباراة القمة.. كيف تعاملت محافظة القاهرة مع مياه الأمطار بمحيط الاستاد؟

وأكد مصدر مسئول بمحافظة القاهرة في تصريح صحفي إلى موقع "الفجر"، أن المحافظة دفعت بمعدات شفط قبل بداية المباراة، لسحب المياه بمحيط الاستاد.



وتابع المصدر تم فتح مخرات السيول لرفع المياه بشكل كامل، بالإضافة إلى انتشار عمال هيئة النظافة وسيارات شفط المياه، بمحيط الاستاد لرفع أي تجمعات مياه تعوق وصول الفريقين.





وأوضح أن غرفة ملابس الفريقين والتراك الخاص بالملعب تعرض لسيول، ولكن معدات الشفط تعاملت مع الموقف بشكل فوري.



تعرض محيط ستاد القاهرة، لسقوط أمطار غزيرة، منذ قليل، قبل انطلاق مباراة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في إطار مباريات الدوري العام.