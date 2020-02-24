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عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:25 م
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بوابة الفجر
هاني عصام
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أبدى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن دهشته الشديدة من التصميم على إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم ببطولة الدوري.


وقال مرتضى في فيديو عبر قناته على اليوتيوب "أقسم بالله لو محبستكوش أنتوا الاتنين هعتزل المحاماة".


وتابع "ليه التصميم على إقامة لقاء سيؤثر بشكل سلبي على الفريقين وحالة الشحن بين اللاعبين".


وأشار إلى أنه مندهش من دفاع محمود الخطيب عن النادي الأهلي رغم ما فعله في لقاء السوبر الأخير والتسبب في حالة الشحن بين اللاعبين.


وأضاف "أنا مش بتاع بيانات أنا بتاع حاجة تاني متعرفهاش أنت يا خطيب عشان بتروح تشتكي لكل الناس".

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