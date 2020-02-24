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ننشر خريطة المناطق المتضررة من الأمطار بالقاهرة والجيزة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:26 م
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أرشيفية
أرشيفية
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شهدت مناطق متفرقة بمحافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، سقوط أمطار متوسطة إلي غزيرة وكثيفة ورعدية علي أغلب الأنحاء وسط تحذيرات من خبراء الأرصاد الجوية باستمرار موجة سقوط الأمطار حتي غدا الثلاثاء، قد حذرت هيئة الارصاد الجوية من بداية التقلبات الجوية من أمس الأحد وتصل إلي ذورتها اليوم الاثنين وتنتهي يوم الثلاثاء وتستقر الأجواء بشكل نهائي يوم الاربعاء علي كافة المناطق.

معدات الشفط
دفعت هيئة الصرف الصحي بمحافظة القاهرة والجيزة، بأجهزة شفط المياه إلي أماكن سقوط وتجمع مياه المطر لقرب من المطالع والمنازل والكباري والانفاق، لتسهيل حركة الطرق منع تراكم المياه خلال فترات سقوط الأمطار، كما نشرت محافظة القاهرة معدات شفط المياه في أنفاق الثورة والعروبة شرق القاهرة لتنفيذ عمليات الشفط والاستعداد في حالة زيادة الأمطار مع استمرار التقلبات الجوية.

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال شفط مياه الأمطار بطريق النصر وأمام المنصة، كما أشرف عبد العال على أعمال شفط الأمطار التى تقوم بها المحافظة بالتعاون مع شركة الصرف الصحى بالقاهرة.

ووضعت محافظة القاهرة عدد من معدات شفط المياه في أنفاق العروبة والثورة، بمنطقة شرق القاهرة، لشفط مياه الأمطار باستمرار بهد زيادة الأمطار، وواجهت عدد من الطرق الرئيسية ارتفاع منسوب مياه الأمطار ما عطل حركة المرور.

التجمع الخامس
سقطت الأمطار بشدة على عدد مناطق التجمع الخامس والقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، تزامن مع سقوط الأمطار حدوث برق ورعد شديد، وأغرقت شوارع الحى وارتفع منسوب المياه فى الطرق.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا)، مجموعة من الصور والفيديوهات توضح سقوط الأمطار الشديد وغرق بعض السيارات بسبب ارتفاع منسوب المياه فى الشوارع.

القاهرة والجيزة
القاهرة والجيزة شهدتا سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا، على أغلب أنحاء المحافظتين، وسط تحذيرات من خبراء هيئة الأرصاد الجوية باستمرار موجة عدم الاستقرار حتى غدا الثلاثاء

وشهد طريق مصر الإسكندرية الزراعي اليوم الإثنين، سقوط أمطار غزيرة، ما أدى لتباطؤ حركة المرور، مع طقس بارد نهارًا.

وتشهد أغلب محافظات الجمهورية طقس غير مستقر، وذلك تزامنا مع موجة الطقس السئ التى ضربت البلاد بداية من السبت الماضى، وصاحبها انخفاضا ملحوظا فى على أغلب الأنحاء.

وامتدت موجة الطقس السئ للعاصمة، حيث تغطى سماء القاهرة والجيزة سحب كثيفة وغيوم، وسط سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى ونشاط للرياح تسبب فى زيادة الاحساس ببرودة الأجواء.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم هو ذروة حالة التقلبات الجوية والتي بدأت أمس الأحد وتستمر حتى الثلاثاء، لافتًا إلى أن اليوم يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بقيمة تصل لـ5 درجات.

وأضاف شاهين أن سقوط الأمطار سيكون أكثر غزارة وشدة على السواحل الشمالية والقاهرة، مقارنة بأمس الأحد، لافتًا إلى أن الأمطار على المناطق الجبلية في سيناء يمكن أن تصل لحد السيول.

وتابع: "الطقس مائل للبرودة خلال ساعات النهار شديد البرودة خلال فترات الليل، حيث تصل درجات الحرارة على القاهرة 15 - 11 والوجه البحري 14 - 11، والسواحل الشمالية 16 - 9، وشمال سيناء 16 - 10، لتبدأ درجات الحرارة في التحسن بداية من يوم الثلاثاء، حيث ترتفع من 3 إلى 4 درجات على أغلب الأماكن".

وأشار إلى أن فترات سطوع الشمس ستكون قليلة جدًا خلال الساعات المقبلة، على أن تبدأ حالة التحسن في الطقس على القاهرة مساء غدِ الثلاثاء، والأربعاء على كل المناطق.
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الكلمات المفتاحية

سقوط أمطار درجات الحرارة القاهرة الجيزة

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