Advertisements
Advertisements
Advertisements

إلغاء مباراة النصر والنجوم بسبب الأمطار

الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:15 م
Advertisements
مظاليم
مظاليم
نورهان فضل
Advertisements
قرر محمد يوسف حكم مباراة النصر والنجوم بالجولة الـ 16 للقسم الثاني، إلغاء المباراة بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على أرض الملعب.

وكان النصر سيواجه النجوم ضمن الجولة السادسة عشر بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية .

ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد جديد للمباراة من قبل لجنة المسابقات .

وكان مقررا أن يدير اللقاء تحكيميا محمد يوسف حكم ساحة وخالد السيد مساعد اول واحمد مشرف مساعد ثاني وربيع ناجح ومراقب الحكام احمد رشاد ومراقب الحكام حمدي رضوان.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 31 نقطة
2- الداخلية 25 نقطة
3- بتروجت 25 نقطة
4- منتخب السويس 24 نقطة
5- النجوم 21 نقطة
6- جمهورية شبين 21 نقطة
7- القناة 21 نقطة
8- النصر 19 نقطة
9- كوكاكولا 18 نقطة
10- المريخ 15 نقطة
11- الترسانة 14 نقطة
12- الزرقا 9 نقاط
Advertisements

أخبار تهمك

مهاجم الزمالك يسخر من القمة ويكشف عن انسحاب القلعة البيضاء (صورة)

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

منذ حوالي 9 ساعات

مصلحة الضرائب تصدر بيان هام بخصوص أسعار السجائر

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. مجلس الزمالك يتراجع ضد الأهلي و"كارتيرون" يرفض القمة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك ينسحب من القمة ويواجه الأهلي بالشباب

منذ ساعتين و 9 دقيقة

قبل القمة بساعات.. مفاجأة جديدة حول وصول الزمالك لاستاد القاهرة

منذ 19 دقيقة

عاجل.. الحكومة تتدخل في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 5 ساعات

14 عقوبة تنتظر الزمالك في أزمة مباراة الأهلي (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يرفض مشاركة صبحي وعبد السلام مع شبابه ضد الأهلي

منذ أقل من ساعتين

من عند ربنا.. الأمطار تهدد مباراة الأهلي والزمالك بالتأجيل (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الزمالك يتجه لخوض القمة أمام الأهلي بفريق 99

منذ ساعتين و 48 دقيقة

القانون يتكلم: هل يحق للزمالك مواجهة الأهلي بالناشئين؟

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. إصابة شقيق علاء ولي الدين بفيروس نادر (تفاصيل)

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:59 م

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

05:25 م

عاجل.. الزمالك يتجه لخوض القمة أمام الأهلي بفريق 99

03:21 م

مهاجم الزمالك يسخر من القمة ويكشف عن انسحاب القلعة البيضاء (صورة)

04:03 م

مصلحة الضرائب تصدر بيان هام بخصوص أسعار السجائر

04:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status