إلغاء مباراة النصر والنجوم بسبب الأمطار

قرر محمد يوسف حكم مباراة النصر والنجوم بالجولة الـ 16 للقسم الثاني، إلغاء المباراة بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على أرض الملعب.



وكان النصر سيواجه النجوم ضمن الجولة السادسة عشر بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية .



ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد جديد للمباراة من قبل لجنة المسابقات .



وكان مقررا أن يدير اللقاء تحكيميا محمد يوسف حكم ساحة وخالد السيد مساعد اول واحمد مشرف مساعد ثاني وربيع ناجح ومراقب الحكام احمد رشاد ومراقب الحكام حمدي رضوان.



ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 31 نقطة

2- الداخلية 25 نقطة

3- بتروجت 25 نقطة

4- منتخب السويس 24 نقطة

5- النجوم 21 نقطة

6- جمهورية شبين 21 نقطة

7- القناة 21 نقطة

8- النصر 19 نقطة

9- كوكاكولا 18 نقطة

10- المريخ 15 نقطة

11- الترسانة 14 نقطة

12- الزرقا 9 نقاط