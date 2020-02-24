6 آلاف فرصة عمل ورواتب تصل لـ12 ألفا.. إنجازات "القوى العاملة" بـ2020





وتسعى الوزارة إلى تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة.



وبدأت الوزارة، الترويج، لإعلان يحمل موعد ومكان ملتقي التوظيف، ثم تعمل الوزارة على التنسيق بين أصحاب الشركات والمصانع، لتوفير فرص العمل للذكور والإناث، حيث تبدأ الرواتب من 1250 وتصل إلى 12 آلاف جنيه في بعض المهن، ونظرًا لخبرة المتقدم لشغل الوظيفة، إضافة إلى توفير تأمين صحي واجتماعي.



وحرصت الوزارة على إعلان نشرة التوظيف، شهريًا، حيث تتضمن الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم.





وتهدف إلى عرض كافة الوظائف المتاحة في القطاع الخاص من خلال موقع الوزارة www.manpower.gov.eg تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"، لتوفير "حياة كريمة" مناسبة للشباب واستغلال طاقاتهم فيما يفيد المجتمع.



ومع بداية شهر يناير من العام الجاري 2020، تمكنت الوزارة من توفير 12 ألفا و340 فرصة عمل للذكور والإناث، خلال أيام قليلة من الشهر الأول في العام، من خلال 53 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات خلال يناير 2020.



وتشمل الوظائف التي توفرها الوزارة، مدير إنتاج، براتب من 8 آلاف إلى 12 ألف جنيه، ومحاسبين حتى 32 سنة الراتب من 3000 إلى 5000 جنيه، وفني ميكانيكا السنة من 27 إلى 35 سنة والراتب من 5000 إلى 7000 جنيه، وفني غلايات المؤهل متوسط - دبلوم صنايع السن حتى 35 سنة والراتب من 5000 إلى 8000 جنيه.





ووفرت وظائفا لمندوبي ومشرفي مبيعات وأمناء مخازن وسائقين، وأخصائي جودة وفني صيانة كهرباء، وفني طباعة، وموظفين استقبال، ومشرفين أمن، وعمال غزل وتدوير وتعبئة وسحب ومكبس وخدمات إنتاج وصباغة، ممثل خدمة عملاء، وكاشير، ومدخل بيانات وفني صيانة، وأيضًا فني إنتاج، ومندوب تسويق، ومحصل، وخدمات معاونة، وإخصائي تسويق، وفني وعامل تعبئة.



وفي السياق ذاته، وفرت الوزارة 728 فرصة عمل بمحافظة القليوبية للشباب، بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث جرى التقدم عن طريق مقر المديرية بمدينة بنها، أو عبر مكاتب المديرية التابع لها.



وخلال شهر فبراير الجاري، نجحت الوزارة في توفير 6 آلاف و482 فرصة عمل للذكور والإناث منها لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة بأجور مجزية، بدأت من 1200 لتصل إلى 6 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 51 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات.



حرصت وزارة القوى العاملة، منذ بدء عام 2020، على تنظيم ملتقيات للتوظيف داخل محافظات الجمهورية، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب، والمساهمة في القضاء على البطالة، وتوفير فرص عمل مناسبة لشباب الخريجين والحرفيين.