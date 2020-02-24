Advertisements
Advertisements
Advertisements

6 آلاف فرصة عمل ورواتب تصل لـ12 ألفا.. إنجازات "القوى العاملة" بـ2020

الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:15 م
Advertisements
محمد سعفان
محمد سعفان
Advertisements
حرصت وزارة القوى العاملة، منذ بدء عام 2020، على تنظيم ملتقيات للتوظيف داخل محافظات الجمهورية، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب، والمساهمة في القضاء على البطالة، وتوفير فرص عمل مناسبة لشباب الخريجين والحرفيين.

وتسعى الوزارة إلى تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة.

وبدأت الوزارة، الترويج، لإعلان يحمل موعد ومكان ملتقي التوظيف، ثم تعمل الوزارة على التنسيق بين أصحاب الشركات والمصانع، لتوفير فرص العمل للذكور والإناث، حيث تبدأ الرواتب من 1250 وتصل إلى 12 آلاف جنيه في بعض المهن، ونظرًا لخبرة المتقدم لشغل الوظيفة، إضافة إلى توفير تأمين صحي واجتماعي.

وحرصت الوزارة على إعلان نشرة التوظيف، شهريًا، حيث تتضمن الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم.

وتهدف إلى عرض كافة الوظائف المتاحة في القطاع الخاص من خلال موقع الوزارة www.manpower.gov.eg تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"، لتوفير "حياة كريمة" مناسبة للشباب واستغلال طاقاتهم فيما يفيد المجتمع.

ومع بداية شهر يناير من العام الجاري 2020، تمكنت الوزارة من توفير 12 ألفا و340 فرصة عمل للذكور والإناث، خلال أيام قليلة من الشهر الأول في العام، من خلال 53 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات خلال يناير 2020.

وتشمل الوظائف التي توفرها الوزارة، مدير إنتاج، براتب من 8 آلاف إلى 12 ألف جنيه، ومحاسبين حتى 32 سنة الراتب من 3000 إلى 5000 جنيه، وفني ميكانيكا السنة من 27 إلى 35 سنة والراتب من 5000 إلى 7000 جنيه، وفني غلايات المؤهل متوسط - دبلوم صنايع السن حتى 35 سنة والراتب من 5000 إلى 8000 جنيه.

ووفرت وظائفا لمندوبي ومشرفي مبيعات وأمناء مخازن وسائقين، وأخصائي جودة وفني صيانة كهرباء، وفني طباعة، وموظفين استقبال، ومشرفين أمن، وعمال غزل وتدوير وتعبئة وسحب ومكبس وخدمات إنتاج وصباغة، ممثل خدمة عملاء، وكاشير، ومدخل بيانات وفني صيانة، وأيضًا فني إنتاج، ومندوب تسويق، ومحصل، وخدمات معاونة، وإخصائي تسويق، وفني وعامل تعبئة.

وفي السياق ذاته، وفرت الوزارة 728 فرصة عمل بمحافظة القليوبية للشباب، بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث جرى التقدم عن طريق مقر المديرية بمدينة بنها، أو عبر مكاتب المديرية التابع لها.

وخلال شهر فبراير الجاري، نجحت الوزارة في توفير 6 آلاف و482 فرصة عمل للذكور والإناث منها لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة بأجور مجزية، بدأت من 1200 لتصل إلى 6 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 51 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وظائف وزير القوى العاملة وزارة القوى العاملة محمد سعفان القوى العاملة

أخبار تهمك

مصلحة الضرائب تصدر بيان هام بخصوص أسعار السجائر

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. الزمالك ينسحب من القمة ويواجه الأهلي بالشباب

منذ ساعتين و 9 دقيقة

من عند ربنا.. الأمطار تهدد مباراة الأهلي والزمالك بالتأجيل (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. إصابة شقيق علاء ولي الدين بفيروس نادر (تفاصيل)

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يرفض مشاركة صبحي وعبد السلام مع شبابه ضد الأهلي

منذ أقل من ساعتين

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مجلس الزمالك يتراجع ضد الأهلي و"كارتيرون" يرفض القمة

منذ حوالي 6 ساعات

14 عقوبة تنتظر الزمالك في أزمة مباراة الأهلي (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

مهاجم الزمالك يسخر من القمة ويكشف عن انسحاب القلعة البيضاء (صورة)

منذ ساعتين و 6 دقيقة

القانون يتكلم: هل يحق للزمالك مواجهة الأهلي بالناشئين؟

منذ ساعتين و 21 دقيقة

قبل القمة بساعات.. مفاجأة جديدة حول وصول الزمالك لاستاد القاهرة

منذ 19 دقيقة

عاجل.. الحكومة تتدخل في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يتجه لخوض القمة أمام الأهلي بفريق 99

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

منذ ساعة الا ربع
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:59 م

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

05:25 م

عاجل.. الزمالك يتجه لخوض القمة أمام الأهلي بفريق 99

03:21 م

مهاجم الزمالك يسخر من القمة ويكشف عن انسحاب القلعة البيضاء (صورة)

04:03 م

مصلحة الضرائب تصدر بيان هام بخصوص أسعار السجائر

04:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status