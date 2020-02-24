أحمد الفيشاوي: أشجع هذا الفريق ولا أدعم الأهلى ولا زمالك في القمة



واستطلع " الفجر الفني "، رأي يعض نجوم المجتمع حول مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك"، وكان أبرزهم أحمد الفيشاوي، الذي قال في تصريح خاص: "الحقيقة مش بشجع كورة، أنا لا أهلاوي ولا زملكاوي، أنا بشجع فريق بايرن ميونخ الفريق الألماني فقط".



يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي، فيلم "ولاد رزق2"، الذي تدور أحداثه في إطار أكشن، وشارك في البطولة عدد كبير من الفناينن من ضمنهم الفنانة غادة عادل وعمرو يوسف وأحمد داود وأحمد عز، ومن إخراج طارق العريان.



جدير بالذكر أن الفيشاوي يشارك في بطولة فيلم أشباح أوروبا بجانب كل من "هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، وأروى جودة، عباس أبو الحسن، محمد عبد الرحمن حماقي وﺗﺄﻟيف كريم فاروق وتم طرح البرومو التشويقي استعدادًا لطرحه.



تتجدد الإثارة الكروية في السابعة والنصف من مساء اليوم، الإثنين، حينما يلتقى فريقي الأهلي والزمالك في القمة المصرية على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدوري، وينتظره الكثير من عشاق الساحرة المستديرة.