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هشام شرف لـ'الفجر الفني': أتوقع عدم استكمال المباراة اليوم
الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:23 م
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روان هيثم محمد
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ينتظر عشاق الساحة المستديرة بحماس شديد مباراة اليوم بين النادي الأهلي والزمالك، والتي تقام مساء اليوم الأثنين.
وقال الفنان هشام شرف، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إنه وبكل تأكيد مشجعا لنادي الزمالك.
وأضاف "شرف" قائلا: "الزمالك سوف يلعب المباراة بالناشئين، فأتوقع عدم استكمال المباراة".
وسوف تقام المباراة فى تمام السابعة ونصف مساء اليوم الأثنين، في استاد القاهرة.
وقال الفنان هشام شرف، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إنه وبكل تأكيد مشجعا لنادي الزمالك.
وأضاف "شرف" قائلا: "الزمالك سوف يلعب المباراة بالناشئين، فأتوقع عدم استكمال المباراة".
وسوف تقام المباراة فى تمام السابعة ونصف مساء اليوم الأثنين، في استاد القاهرة.
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