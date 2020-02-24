الجبير يجتمع مع سفير بريطانيا المعين لدى المملكة بالرياض

اجتمع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير المملكة المتحدة المعين لدى المملكة نيل كرومبتون.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وعبر عن تمنياته بالتوفيق للسفير المعين في توطيد وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين والدفع بها لآفاق أرحب.

حضر اللقاء، مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية المكلف سلطان الخزيم.





ويذكر أن استقبل وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، أمس الأحد، وفداً من البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية، برئاسة رئيسة البعثة هانا نويمان.





وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون بين السعودية والاتحاد الأوروبي، وبحث المستجدات الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



حضر الاستقبال، المندوب الدائم للسعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي، ونائب وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور معن حافظ، والوزير المفوض في وزارة الخارجية إيهاب النجار.