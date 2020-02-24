إيطاليا تعلن تسجيل سابع حالة وفاة بفيروس "كورونا"

أعلنت إيطاليا، مساء اليوم الإثنين، ارتفاع عدد وفيات فيروس "كورونا" الجديد إلى 7 حالات، حسب ما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وأعلنت السلطات الإيطالية، في وقت سابق من اليوم، وفاة شخص خامس بفيروس كورونا المستجد.





كما أغلقت إيطاليا أكثر البلدات تضررًا التجمعات العامة في أغلب مناطق الشمال، بما شمل إلغاء مهرجان في البندقية التي ظهرت فيها حالتان، في محاولة لاحتواء أكبر انتشار للمرض في القارة الأوروبية.





وظهر فيروس "كورونا" المستجد للمرة الأولى، في البر الصيني الرئيسي في شهر ديسمبر الماضي، فيما أعلنت أكثر من 20 منطقة منها بكين وشنغهاي وأقاليم مثل خنان وآنهوي، عدم ظهور أي حالات إصابة جديدة بالمرض فيها، وهو أكثر عدد من المناطق والأقاليم منذ بداية انتشار المرض.





وطالب الرئيس الصيني الشركات، بالعودة للعمل لكنه قال "في الوقت الراهن، لا تزال الحالة الوبائية شديدة ومعقدة، وأعمال الوقاية والسيطرة في أصعب مراحلها".



