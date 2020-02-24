بسبب "كورونا".. الكويت تعلن تعليق الرحلات الجوية من وإلى العراق





أعلنت السلطات الكويتية، مساء اليوم الاثنين، تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى العراق، كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" الجديد.





وأمر نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي صالح الفداغي، جميع شركات الطيران العاملة في المطار بـ"إيقاف جميع الرحلات الجوية مع العراق، ومنع القادمين منه من دخول الكويت ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة"، ويتضمن التعميم منع نقل ركاب الترانزيت القادمين من العراق، وفقًا لصحيفة "الراي" الكويتية.





هذا وأعلنت وزارة الصحة العراقية، في وقت سابق من اليوم، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"، لطالب إيراني انتقل إلى العراق، بعد انتشار الفيروس في بلده.





وقالت الوزارة: إن "نتائج الفحوصات التي أجريت لأحد طلبة العلوم الدينية (إيراني الجنسية) ممن كانوا قد دخلوا للبلاد قبل قرار خلية الأزمة الوزارية بإيقاف السفر، أظهرت إصابته بفيروس كورونا المستجد"، مؤكدة على أن الكشف عن الحالة تم لدى قيام الفرق الصحية بالتحري وتوقيع الكشف على الزائرين والطلبة في محلات إقامتهم، وتمت إحالته للمستشفى المخصص.





ولفتت إلى قيام الفرق الصحية بإرسال مسحات، أخذت من الطالب الإيراني المصاب، للفحص المختبري مع وضعه في ردهات العزل، وقد أظهرت نتائج التحليل أنه حامل للفيروس.





كما كشفت عن اتخاذ جميع الإجراءات، وحسب اللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالة والملامسين، موجهة رسالة إلى المواطنين تحثهم فيها على التعاون مع الإجراءات، ونشر رسائل التثقيف، والتوعية الصحية قدر المستطاع.





وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق من اليوم، أن الفحوصات الأولیة التي أجریت للقادمین من مدينة مشهد الإیرانیة، أسفرت عن اكتشاف ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفیروس "كورونا" الجديد.





وقالت الوزراة الكويتية: إن "الحالة الأولى وهي لمواطن كویتي یبلغ من العمر 53 عامًا والثانیة لمواطن سعودي یبلغ من العمر 61 عامًا؛ حیث أن الحالة الصحیة للمصابین إلى الآن طبیعیة ولم تظھر علیهما أي أعراض للمرض، أما الحالة الثالثة فهي لغیر محددي الجنسیة ویبلغ من العمر 21 عاما"، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".



