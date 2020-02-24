بـ"كيس بلاستيك" وآخر بـ"كرتونة".. مواطنون يحتمون من الأمطار على طريقتهم الخاصة (صور)

تسبب سقوط الأمطار الرعدية اليوم، على محافظتي القاهرة والجيزة، في ارتفاع منسوب المياه في الشوارع، مما دفع المواطنين للاحتماء، كلٌ على طريقته الخاصة، بأبسط الإمكانيات.



وتسببت مياه الأمطار في شلل كبير في الشوارع، خاصة منطقة الدقي، وتعطل لحركة المرور في الميادين الرئيسية، بينما تحاول محافظة القاهرة شفط المياه في مناطق التجمعات الكبيرة.





وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على محافظتي القاهرة والجيزة، مصحوبة بأمطار رعدية، وطالبت المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة، والحذر خلال القيادة على الطرق السريعة.



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الثلاثاء، طقسًا مائلاً للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطارًا رعدية من متوسطة إلى غزيرة، ورياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقسًا مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانًا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.