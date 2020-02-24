Advertisements
Advertisements
Advertisements

العريان : مصر آمنه من الكورونا خلال بطولة كأس العالم للخماسي

الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:35 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
كشف شريف العريان ، الي ان مصر في امان من إصابة بالكورونا ، خاصة ان منتخبات الصين الرياضية خارج الصين ، بعد التأكد من سلامتهم.

واضاف العريان على هامش المؤتمر الصحفي لاستضافة بطولة كأس العالم للخماسي الحديث ، الى هناك تنسيق مع كل مؤسسات الدولة من الشباب والرياضة والصحة لتأمين بعثات المنتخبات الوطنية المشاركة في بطولة كأس العالم .

واتم هناك فرق طبية تتابع البعثات المشاركة في البطولة وأنه يتم إجراء فحوصات طبية بشكل مستمر منذ وصولهم الي مصر .

ومن جانبه أكد  البطل الأوليمبي أحمد أسامة الجندي ، أنه استعد جيد لمنافسة بطولة كأس العالم للخماسي الحديث التي ستضيفها مصر خلال الفترة من 26 فبراير وحتي الأول من مارس المقبل .

وأضاف البطل الأوليمبي ، على هامش المؤتمر الصحفي للبطولة الذي عقد اليوم ، بمقر مركز التعليم المدني ، إلى أن البطولة ستشهد منافسة قوية في ظل مشاركة 37 دولة .

وتابع وجود فرق مثل الصين وكوريا الجنوبية في البطولة ، سيعطيها منافسة قوية ، في ظل مشاركتهم القليلة في بطولة كأس العالم .

وأوضح إلى المنتخب استعد جيد خلال الفترة الماضية ، وأنهم لديهم تركيز لحصد بطاقة التأهل إلى الأولمبياد بالقوة الكاملة في ظل تأهل الثنائي هايدي عادل و أسلام حامد .

وأشار إلى أن الاتحاد برئاسة المهندس شريف العريان يسعي لخلق منافسة في الجيل الحالي خاصة أننا متفوقين في الفترة الحالية .

وأتم أحمد أسامة الجندي تصريحاته ، إلى أن مشاركة 6 لاعبين و6 لاعبات من المنتخب الوطني يعطي احتكاك قوي لتصعيد جيل جديد في الخماسي الحديث لمواصلات أنجازاته الرياضية .

Advertisements

أخبار تهمك

أمير توفيق: "إحنا في زمن المسخ الرياضي"

منذ أقل من نصف ساعة

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

منذ حوالي 8 ساعات

من عند ربنا.. الأمطار تهدد مباراة الأهلي والزمالك بالتأجيل (صور)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة شقيق علاء ولي الدين بفيروس نادر (تفاصيل)

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. الحكومة تتدخل في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 4 ساعات

مهاجم الزمالك يسخر من القمة ويكشف عن انسحاب القلعة البيضاء (صورة)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يتجه لخوض القمة أمام الأهلي بفريق 99

منذ أقل من ساعتين

14 عقوبة تنتظر الزمالك في أزمة مباراة الأهلي (صورة)

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. الزمالك ينسحب من القمة ويواجه الأهلي بالشباب

منذ أقل من ساعة

عاجل.. كارتيرون يلغي مران الزمالك وغموض حول موقف المشاركة في القمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مجلس الزمالك يتراجع ضد الأهلي و"كارتيرون" يرفض القمة

منذ حوالي 5 ساعات

القانون يتكلم: هل يحق للزمالك مواجهة الأهلي بالناشئين؟

منذ ساعة و 9 دقيقة

الزمالك يرفض مشاركة صبحي وعبد السلام مع شبابه ضد الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

تصريحات جديدة.. كارتيرون يتحدث ويشعل أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:21 م

عاجل.. الزمالك يتجه لخوض القمة أمام الأهلي بفريق 99

مهاجم الزمالك يسخر من القمة ويكشف عن انسحاب القلعة البيضاء (صورة)

04:03 م

القانون يتكلم: هل يحق للزمالك مواجهة الأهلي بالناشئين؟

03:48 م

عاجل.. الزمالك ينسحب من القمة ويواجه الأهلي بالشباب

04:00 م

عاجل.. إصابة شقيق علاء ولي الدين بفيروس نادر (تفاصيل)

02:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status