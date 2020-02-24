العريان : مصر آمنه من الكورونا خلال بطولة كأس العالم للخماسي

كشف شريف العريان ، الي ان مصر في امان من إصابة بالكورونا ، خاصة ان منتخبات الصين الرياضية خارج الصين ، بعد التأكد من سلامتهم.





واضاف العريان على هامش المؤتمر الصحفي لاستضافة بطولة كأس العالم للخماسي الحديث ، الى هناك تنسيق مع كل مؤسسات الدولة من الشباب والرياضة والصحة لتأمين بعثات المنتخبات الوطنية المشاركة في بطولة كأس العالم .





واتم هناك فرق طبية تتابع البعثات المشاركة في البطولة وأنه يتم إجراء فحوصات طبية بشكل مستمر منذ وصولهم الي مصر .





ومن جانبه أكد البطل الأوليمبي أحمد أسامة الجندي ، أنه استعد جيد لمنافسة بطولة كأس العالم للخماسي الحديث التي ستضيفها مصر خلال الفترة من 26 فبراير وحتي الأول من مارس المقبل .





وأضاف البطل الأوليمبي ، على هامش المؤتمر الصحفي للبطولة الذي عقد اليوم ، بمقر مركز التعليم المدني ، إلى أن البطولة ستشهد منافسة قوية في ظل مشاركة 37 دولة .





وتابع وجود فرق مثل الصين وكوريا الجنوبية في البطولة ، سيعطيها منافسة قوية ، في ظل مشاركتهم القليلة في بطولة كأس العالم .





وأوضح إلى المنتخب استعد جيد خلال الفترة الماضية ، وأنهم لديهم تركيز لحصد بطاقة التأهل إلى الأولمبياد بالقوة الكاملة في ظل تأهل الثنائي هايدي عادل و أسلام حامد .





وأشار إلى أن الاتحاد برئاسة المهندس شريف العريان يسعي لخلق منافسة في الجيل الحالي خاصة أننا متفوقين في الفترة الحالية .





وأتم أحمد أسامة الجندي تصريحاته ، إلى أن مشاركة 6 لاعبين و6 لاعبات من المنتخب الوطني يعطي احتكاك قوي لتصعيد جيل جديد في الخماسي الحديث لمواصلات أنجازاته الرياضية .



