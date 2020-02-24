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الزمالك يرفض مشاركة صبحي وعبد السلام مع شبابه ضد الأهلي

الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:31 م
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الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
هاني عصام
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رفض مسئولو نادي الزمالك مشاركة أيًا من اللاعبين الموجودين بالفريق الأول خلال مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها اليوم ببطولة الدوري.

 

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك رفضت مشاركة أي من اللاعبين الدوليين بين صفوف المنتخب الأوليمبي بما فيهم محمد صبحي ومحمد عبد السلام.

 

وتمسك مسئولو الزمالك بمشاركة اللاعبين الناشئين فقط خلال تلك المواجهة.

 

عقوبات الأهلي والزمالك في السوبر المصري

 

1- إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الفريق حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

 

2- إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الفريق الأبيض 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

 

3- إيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجايي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

 

4- تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

 

5- منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

 

حيثيات عقوبات السوبر المصري

 

إيقاف كهربا: سوء سلوك ومحاولة الاعتداء على الحكم وعبد الله جمعة لاعب الزمالك

 

إمام عاشور: اعتداء على وليد سليمان لاعب الأهلي بالشلوت

 

أحمد زاهر إدارى الزمالك: اعتداء على 4 لاعبين من الأهلي

 

شيكابالا: سوء سلوك فقط كرد فعل على هتافات الجمهور ضده

 

عبد الله جمعة: استفزاز واستثارة جمهور الأهلي بعد السوبر

 

جونيور أجايي وياسر إبراهيم: استفزاز واستثارة جمهور الزمالك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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