أمير توفيق: "إحنا في زمن المسخ الرياضي"

علق أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، على الأحداث الساخنة حاليا قبل مواجهة الفريق الأحمر أمام الزمالك في قمة الدوري المصري.

علق أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، على الأحداث الساخنة حاليا قبل مواجهة الفريق الأحمر أمام الزمالك في قمة الدوري المصري.