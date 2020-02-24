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أمير توفيق: "إحنا في زمن المسخ الرياضي"

الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:31 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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علق أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، على الأحداث الساخنة حاليا قبل مواجهة الفريق الأحمر أمام الزمالك في قمة الدوري المصري.


وغرد توفيق عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"‏احنا فى زمن المسخ الرياضى للأسف !!".

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الزمالك في السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.
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