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رئيس الأوليمبية : لدينا الدعم الكامل من القيادة السياسية لتحقيق انجازات رياضية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:31 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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عبر المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ، عن امتنانه من مساندة الدولة  المتمثلة في القيادة السياسية  للرئيس عبد الفتاح السيسي و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في استضافة الأحداث الرياضية بشكل عام .

واضاف حطب خلال كملته على هامش مؤتمر استضافة بطولة كأس العالم للخماسي الحديث التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 26 فبراير وحتي الأول من مارس المقبل .

وتابع رئيس الأوليمبية ، مصر بلد الأمن والأمان وأصبحت محور استضافة الأحداث الرياضية الكبري .

وأتم حطب تصريحاته ، لدنيا توجهات بمساندة الاتحادات الرياضية من أجل الاستعداد الجيد لمنافسات طوكيو ، خاصة بعد أن تأهل التايكوندو بكوته الكاملة ، بجانب أن هناك اتحادات أخري لديه القدرة على حصد ميداليات أولمبية خلال الأولمبياد أمثال الكاراتيه والجمباز والسلاح .

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