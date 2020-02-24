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وزير الشباب والرياضة يحضر ختام كأس العالم لسلاح الشيش لتهنئة المنتخب الوطنى

الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:28 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يحضر وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى ختام منافسات بطولة كأس العالم لسلاح الشيش رجال المقامة حاليا بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة.

ويقوم الدكتور اشرف صبحى بتوزيع الجوائز على المنتخبات الثلاثة الاولى فى البطولة وبرفقته رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى.

ويعقد الدكتور اشرف صبحى عقب انتهاء مراسم التتويج جلسة مع المنتخب الوطنى لسلاح الشيش جهاز فنى ولاعبين لتهنئتهم بالتأهل إلى اولمبياد طوكيو 2020 وتحفيزهم لتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية .

واصر الدكتور اشرف صبحى على الحضور من أجل مؤازرة الشباب المصرى فى ارض الملعب للتأكيد التام على أن الدولة المصرية تعيش فى ازهى عصور الشباب وان التقدير للمتميزين المجتهدين الذين يرفعون علم مصر عاليا يتم فى حينه مباشرة.
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