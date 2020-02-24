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مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي والزمالك اليوم 24-2-2020 kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا HD

الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:24 م
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بوابة الفجر
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تابع لايف مباراة الزمالك والأهلي مباشر، حيث يدخل فريق الزمالك مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الأهلي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الزمالك في تحقيق الانتصار في أربع مباريات، بينما سقط فريق الزمالك في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.



يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي بث مباشر اليوم 24-2-2020 في الدوري المصري الممتاز ويدخل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون هذه المباراة بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: محمد عواد / أحمد عيد / محمد عبد الغني / محمد عبد السلام / محمد عبد الشافي / طارق حامد / فرجاني ساسي / محمد أوناجم / مصطفى فتحي / محمد عنتر / كاسونجو كابونجو.ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الزمالك في الفترة الماضية، نجح فريق الزمالك في تسجيل سبعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الزمالك هدفين فقط لا غير في مرماه.
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