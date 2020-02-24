مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي والزمالك اليوم 24-2-2020 kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا HD

تابع لايف مباراة الزمالك والأهلي مباشر، حيث يدخل فريق الزمالك مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الأهلي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الزمالك في تحقيق الانتصار في أربع مباريات، بينما سقط فريق الزمالك في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.