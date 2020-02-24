أشرف صبحي : مصر أصبحت محط أنظار العالم لاستضافة الأحداث الكبرى

رحب الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالسادة الحضور خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لاستضافة بطولة كأس العالم للخماسي الحديث.





واضاف صبحي خلال المؤتمر ، ان استضافة كأس العالم للخماسي الحديث هو حدث هام ، وان مصر تسعد باستضافة الاحداث الرياضية.





وتابع ان اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب تمثل القطاع الأهلي للرياضة المصرية، وان هنام تناغم واضح بين الوزارة واللجنة لاستضافة الكثير من الأحداث والدولة ستدعمه.

واشار الي مصر أصبحت مركز لاستضافة الأحداث الرياضية ، وكبري الأحداث الرياضية الشعبية ، مشددا إلى انه اصبح هناك ثقة الدولة في استضافة الأحداث .

وأوضح الي ان مصر استضافة بطولات أفريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة بجانب البطولة الأفريقية للكبار وهناك ايضا بطولة العالم السلاح .

وهنأ وزير الشباب والرياضة على هامش المؤتمر اللجنة الأولمبية باللاعبين المؤهلين مؤخرا على مستوي ألعاب التايكندو و السلاح والجمباز مؤخرا.

واتم صبحي تصريحاته أن تابع برنامج افتتاح واستضافة بطولة كأس العالم للخماسي الحديث التي تستضيفها القاهرة، وانه يتمني استمرار استضافة مثل تلك الأحداث.



