البابا فرنسيس يستقبل كهنة الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية

وقال البابا فرنسيس، لممثّلي الكنائس الأرثوذكسيّة الشرقيّة: إن الزيارة هي دائمًا تبادل للعطايا، وعندما نزور بعضنا البعض ونلتقي في محبّة المسيح، نحن المسيحيّين في الكنائس المختلفة، تكون لدينا نعمة تبادل هذه العطايا. ويمكننا أن نستقبل ما زرعه الروح في الآخر كعطيّة لأنفسنا، وأن نشاطرها في تبادل للفرح والخيرات.



وبناء على ما ورد في مقال أعدّته الزميلة إيلين جينابا، من القسم الفرنسيّ في زينيت، أضاف البابا أنّه عبر منح النعمة للآخر، ومع الاعتراف بعمل الله المجّانيّ، يمكننا استقبال الآخر، مُتطرّقًا إلى زيارة والدة الإله لأليصابات، ومشاطرتها فرحتها للعطيّة التي منحها الله إيّاها.



وتابع أنّ زيارتكم ليست فقط مناسبة لتعميق المعرفة للكنيسة الكاثوليكية، بل هي فرصة لنا نحن الكاثوليك لاستقبال عطيّة الروح الذي فيكم.



وعبّر البابا عن امتنانه خاصّة حيال الشهادة التي تعطيها الكنائس الأرثوذكسية الشرقيّة في المسيح، لا سيّما في مناطق يطبعها العنف وتمزّقها الحروب.

استقبل البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الاثنين، المشاركين في زيارة لكهنة ورهبان شباب تابعين للكنائس الأرثوذكسية الشرقية، في قاعة البابوات في القصر الرسوليّ.