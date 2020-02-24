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العريان : مصر لديها جيل رائع للخماسي الحديث .. والمنافسة ساخنة ببطولة العالم

الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:24 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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رحب شريف العريان سكرتير العام للجنة الاولمبية ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، بالوفود المشاركة ببطولة كأس العالم للخماسي والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٢٦ فبراير وحتي لأول من مارس المقبل .

وأشاد العريان خلال كلمته خلال المؤتمر الصحفي لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالحضور والذي كان على رأسهم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، و الكسندر مندوب الاتحاد الدولي للخماسي الحديث.

وأضاف العريان في كلمته أن مصر تمتلك جيلا قوي حاليا للخماسي الحديث وليست تلك المرة الأولي التي تستضيف فيها مصر تلك البطولة.

وتابع سكرتير اللجنة الأولمبية، أن مصر لديها ٢٤ لاعبا سيشاركون في منافسات البطولة ، وان البطولة تشهد الاستعداد لمنافسات طوكيو ٢٠٢٠ ، وأنه هناك منافسة قوية سوف تكون بين الرباعي أحمد أسامة الجندي و اسلام حامد على صعيد الرجال ، ان على صعيد منافسات السيدات فستكون المنافسة بين الثنائي هايدي موسي و سلمي أيمن.

واتم العريان تصريحاته أنه تم استبدال الاعب احمد اشرف بسبب إصابته خلال تدريبات الأمس ، ليشارك بدلا منه على الدين شريف.
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