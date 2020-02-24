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عاجل| السيسي يستقبل رؤساء أجهزة المخابرات العرب.. تفاصيل ورسائل حاسمة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:24 م
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الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
رقية جمال
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، رؤساء أجهزة المخابرات المشاركين في "المنتدى العربي الاستخباري" بالقاهرة، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أعرب عن ترحيبه بالوفود المشاركة في المنتدى، خاصةً مع تزايد حدة الأزمات المتعددة والتحديات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة وكذا الساحتين الدولية والإقليمية، والتي تنعكس تداعياتها على أمن واستقرار الدول العربية ومستقبل شعوبها، مؤكدًا في هذا السياق دعم مصر لكافة المبادرات التي من شأنها أن تعزز التعاون بين الدول العربية في مختلف المجالات.

من جانبهم، وجه الحضور الشكر للرئيس ولمصر على استضافة هذا الاجتماع المهم، الذى يساهم في تبادل الرؤى ووجهات النظر للتعامل مع التحديات المتسارعة التي تواجه المنطقة العربية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد مناقشة أبرز الموضوعات التي تم تناولها في إطار المنتدى، خاصةً مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، وكذلك أفضل الممارسات والسبل للمواجهة الفعالة لتلك التهديدات على نحو شامل يراعي الأبعاد والخصوصيات التنموية والاجتماعية والثقافية للدول العربية، ويحقق لها الأمن والاستقرار.

تجدر الإشارة إلى أنه عقد بالقاهرة "يومى 23,22/ 2020/2 " منتدى لرؤساء أجهزة مخابرات الدول العربية بدعوة من المخابرات العامة المصرية.

وتم عقد عدة إجتماعات على هامش المنتدى تناولت المخاطر والتهديدات التى تواجه الأمن القومى العربى، وأبرزها مخططات التفكيك والتقسيم على أسس عرقية وطائفية، وإضعاف الدولة الوطنية، وتزايد التدخلات الخارجية فى أزمات المنطقة، بجانب الدور الخارجى الهدام بتلك الأزمات، بالشكل الذى يهدد وحدة وسلامة أراضى الدول العربية. 

كما تناولت الإجتماعات أيضًا تنسيق جهود الأجهزة العربية الإستخبارية المشاركة فى إجتماعات "القاهرة" وتكامل الخبرات فيما بينها، وتوحيد الرؤى وتطوير آليات مكافحة الإرهاب والحد من ممارسات الدول التى توفر الأغطية الشرعية لتمويل ودعم الإرهاب.
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