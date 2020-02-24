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نجوي كرم عن "كورونا ".. عندنا مناعة وزبالة البلد تقتل كل البكتيريا

الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:35 م
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بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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علقت النجمة اللبنانية نجوى كرم بشكل ساخر عن الخوف من انتشار فيروس كورونا الجديد، حيث قالت في لقاء تليفويوني معها:"عندنا مناعة.. وزبالة في البلد تقتل كل البكتيريا الجاية من برة"، وذلك تعليقا علي أزمة القمامة في لبنان التي أثارت الجدل منذ عام 2015 عندما أغلقت السلطات اللبنانية موقع مكب نفايات رئيسي بالقرب من بيروت، ولم ترتب له بديل.

و جهز عدد من محبى ومعجبى شمس الأغنية النجمة اللبنانية نجوى كرم مفاجأة لها احتفالًا بعيد ميلادها أمس السبت في بيروت، واستقبلوها بالورود وفرق الدبكة والمفرقعات النارية وقطعت نجوى قالب الحلوى وسط فرحة كبيرة، وتأثرت نجوى بالاحتفال ومن شدة تأثرها دمعت خلال الاحتفال. 

ونشرت نجوى كرم فيديو، عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، وعلقت عليه: "الرّاعي عارف لعبة الكون ونحن معه.. لأن الأمل بياخدنا على استمرارية العيش بنجاح، وتفاؤل..نحن مع الأمل، مع الحُبّ، خصوصًا حُبّ الأوطان".
وتابعت: "نشكر سموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يللي دايما بيِسبَق الأحداث وبِفَكّر بإنسانيّة مبارح واليوم وبُكرا !فهو لا ينتظر الأحداث بل يصنعها، لهذا سُمِّيَت صناع الأمل".

وشارك عدد كبير من نجوم الغناء بالوطن العربي في تقديم أوبريت غنائي لدولة الإمارات العربية المتحدة بعنوان "صناع الأمل".

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متت 😂😂😂

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الكلمات المفتاحية

نجوي كرم فيروس كورونا عيد ميلاد نجوى كرم

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