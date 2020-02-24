نجوي كرم عن "كورونا ".. عندنا مناعة وزبالة البلد تقتل كل البكتيريا



ونشرت نجوى كرم فيديو، عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، وعلقت عليه: "الرّاعي عارف لعبة الكون ونحن معه.. لأن الأمل بياخدنا على استمرارية العيش بنجاح، وتفاؤل..نحن مع الأمل، مع الحُبّ، خصوصًا حُبّ الأوطان".

وتابعت: "نشكر سموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يللي دايما بيِسبَق الأحداث وبِفَكّر بإنسانيّة مبارح واليوم وبُكرا !فهو لا ينتظر الأحداث بل يصنعها، لهذا سُمِّيَت صناع الأمل".



وشارك عدد كبير من نجوم الغناء بالوطن العربي في تقديم أوبريت غنائي لدولة الإمارات العربية المتحدة بعنوان "صناع الأمل".



و جهز عدد من محبى ومعجبى شمس الأغنية النجمة اللبنانية نجوى كرم مفاجأة لها احتفالًا بعيد ميلادها أمس السبت في بيروت، واستقبلوها بالورود وفرق الدبكة والمفرقعات النارية وقطعت نجوى قالب الحلوى وسط فرحة كبيرة، وتأثرت نجوى بالاحتفال ومن شدة تأثرها دمعت خلال الاحتفال.