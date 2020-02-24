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"هربانة منها" كوميديا عائلية على "MBC مصر2" يوميًا

الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:23 م
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هربانة منها
هربانة منها
أحمد رمضان متولي
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من خلال حلقات مُنفصلة مُتصلة، وفي أجواء كوميدية غير تقليدية تُشارك النجمة ياسمين عبد العزيز مع الفنان مُصطفي خاطر في مُغامرة درامية جديدة مع نُخبه من نجوم الكوميديا في المُسلسل المُميز "هربانة منها" الذي تعرضة قناة "MBC مصر2" يومياً بداية من غداً "الثلاثاء" في تمام الحادية عشر مساءً.

 

تدور أحداث المُسلسل الكوميدي، "هربانة منها"، حول ياسمين عبد العزيز التي تتعرض إلي حادث كبير يؤدي لتغير في شخصيتها تكون نتيجته أنها تتعايش في قوالب شخصيات مُتعددة يومياً مما يجعها عُرضة للكثير من المواقف والأزمات لها ولزوجها "مُصطفي خاطر"، ومما يُفجر الكثير من المواقف اليومية الضاحكة والساخرة.

 

مُسلسل "هربانة منها" يُشارك في بطولته بالإضافة لياسمين عبد العزيز، ومُصطفي خاطر كل من بيومي فؤاد، وإنتصار، ومحمد علي رزق، ومصطفي أبو سريع وعايدة رياض، ومدحت تيخا، وحسن عبد الفتاح، وآخرين.. وهو من تأليف خالد جلال، ومصطفي هاشم، وإخراج مُعتز التوني.

 

يُعرض مسلسل "هربانة منها" مع النجمة ياسمين عبد العزيز، على "MBC مصر2" يومياً من في تمام الساعة 11:00 مساءً، ويبدأ عرضه الثلاثاء 25 فبراير 2020 الساعة 11:00 مساء.

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